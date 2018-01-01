Описание

Ассистент/ администратор в эстетическую студию

Основные функции

• Встреча клиентов в салоне, оформление договоров.

• Ведение календаря записи клиентов.

• Отслеживание графика клиентских потоков.

• Работа, связанная с ведением клиентской базы.

• Работа, связанная с общением с клиентами: правильное информирование пациентов о предоставляемых услугах и ценах на них.

• Заказ используемых для процедур материалов

Работа также включает:

• приём входящих звонков (запись на прием, информирование пациентов об оказываемых услугах, ценах, и регистрация полученной информации).

• Ответы на СМС клиентов в мессенджерах (приложениях) Вайбер, Ватсапп.

• Выполнение административных задач

• Общение и поддержание обратной связи с клиентами на имеющихся страничках в Вконтакт, инстаграмм, фейсбук (запись и подтверждение на прием, своевременные ответы на их вопросы, подтверждение процедуры, советы по оказываемым процедурам).

Требования к соискателю

• Для нас очень важно знание языков русского, чешского B2, английского B2 (не ниже!)

• Профессионализм, коммуникабельность, внимательность, пунктуальность, организованность, исполнительность, ответственность, стрессоустойчивость, порядочность, ухоженность, культура общения, корректность в диалоге, знание ПК на уровне пользователя.

• Опыт работы приветствуется

• Грамотная речь и улыбчивость

• Прошу писать людей заинтересованных в работе на долгий период.

Приятное дополнение

• Гибкий рабочий график

• Поддержка на всех этапах работы

• Уютная студия в центре Праги (пешая доступность от метро)

• Дружный молодой коллектив

• Возможность общения с клиентами со всего мира

Условия работы

• График работы: — количество часов в день 6/7 часов 4 дня в неделю в будние дни (в студии) а также ответы на звонки и сообщения в нерабочее время и на выходных.

• Договор на живностенский лист

• Оплата: определяется по итогам собеседования ( возможны бонусы за выполнение плана)

• Дата начала работы: по договорённости

Если это про тебя, ты точно нужна нам ждём резюме на почту ann.mukhina@outlook.com