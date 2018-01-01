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Менеджер по продажам со знанием английского языка
Praha 1

Агент по недвижимости

Размещено Сегодня 16:36
Тип занятости
Полный день
Профессия
Менеджер по продажам
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 1
Заработная плата
15 000 CZK
Компания
GARTAL
Описание

Застройщик и агенство недвижимости GARTAL набирает в отдел продаж энергичных, эффективных, инициативных людей, желающих работать в команде и добиться высоких успехов в продаже недвижимости на первичном рынке.

Новым сотрудником нашей команды ты можешь стать, если:
G отов и умеешь хорошо зарабатывать и отдыхать?
A еще ты - эмоциональный, позитивный, умеешь располагать к себе людей и убеждать?
R аботал в сфере активных продаж или хочешь этому научиться?
Т ебе интересен рынок недвижимости?
A ктивный интернет-пользователь?
L юбишь жизнь, и знаешь, что тебе от нее нужно?

Это все о тебе? Тогда давай к нам!

Мы предлагаем:
- работу в стабильной компании (на рынке с 2002 г.) в молодом мультиязычном коллективе,
- офис в центре Праги (ст.м. „Křižíkova") с оборудованным рабочим местом: ноутбук, мобильный телефон, бесплатные чаепития и кофепития,
- высокую заработную плату: оклад от 15 000 + бонусы со сделки, которые позволяют в итоге выйти на сумму 40-60 тыс. крон / месяц,
- содержательные, интересные задачи, способные раскрыть потенциал каждого сотрудника.

Мы другие! Давай скорее к нам!

Присылайте свое резюме на hr@gartal.cz
Мы используем передовые технологии привлечения клиентов!!!

Контакты:

GARTAL

hr@gartal.cz



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