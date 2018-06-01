Компания «ATRUA» приглашает на работу ВОЖАТЫХ (возможно семейная пара без детей) в Спортивно-языковой лагерь «PEGAS» на летние смены (1.06.2018-29.08.2018)

• Возраст: от 21 до 35 лет • Опыт работы: работа с группами детей разных возрастов минимум 1 год, вожатые, аниматоры, преподаватели, детские психологи

• Бесплатное проживание в городе Шпиндлерув – Млын на период работы в благоустроенном отеле • 3-ех разовое питание • Оклад раз в месяц (за хорошую работу выплата бонусов и премий)

Дополнительная информация

Личные качества соискателя:

• Хорошая спортивная форма

• Отличное владение русским языком (дети в основном русскоговорящие)

• Разговорный английский и чешский языки

• Энергичность, жизнерадостность, креативность, лидерство, самоорганизация

• Умение в кратчайшие сроки объединить группу, сделать из детей одну команду, стать для них лидером и лучшим другом.

• Знание основ «оказания первой помощи пострадавшим»

• Наличие водительских прав будет огромным преимуществом

Обязанности соискателя:

• Организация и проведение досуговых мероприятий для группы детей (групповые игры, викторины, конкурсы, эстафеты и т.п.)

• Сопровождение детей до и во время спортивных мероприятий. Разъяснение техники безопасности.

• Контроль соблюдения распорядка дня и правил нахождения на территории лагеря

• Постоянная воспитательная работа

• Разработка проведение спортивных мероприятий (зарядки, походы, упражнения, кроссы…)

• Работа с партнерами и организаторами выездных спортивных мероприятий.

• Проведение экскурсий по городам Прага, Вена, Берлин и др. (обучим, покажем…)