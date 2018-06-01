Компания «ATRUA» приглашает на работу ВОЖАТЫХ (возможно семейная пара без детей) в Спортивно-языковой лагерь «PEGAS» на летние смены (1.06.2018-29.08.2018)
• Возраст: от 21 до 35 лет
• Опыт работы: работа с группами детей разных возрастов минимум 1 год, вожатые, аниматоры, преподаватели, детские психологи
• Бесплатное проживание в городе Шпиндлерув – Млын на период работы в благоустроенном отеле
• 3-ех разовое питание
• Оклад раз в месяц (за хорошую работу выплата бонусов и премий)
Личные качества соискателя:
• Хорошая спортивная форма
• Отличное владение русским языком (дети в основном русскоговорящие)
• Разговорный английский и чешский языки
• Энергичность, жизнерадостность, креативность, лидерство, самоорганизация
• Умение в кратчайшие сроки объединить группу, сделать из детей одну команду, стать для них лидером и лучшим другом.
• Знание основ «оказания первой помощи пострадавшим»
• Наличие водительских прав будет огромным преимуществом
Обязанности соискателя:
• Организация и проведение досуговых мероприятий для группы детей (групповые игры, викторины, конкурсы, эстафеты и т.п.)
• Сопровождение детей до и во время спортивных мероприятий. Разъяснение техники безопасности.
• Контроль соблюдения распорядка дня и правил нахождения на территории лагеря
• Постоянная воспитательная работа
• Разработка проведение спортивных мероприятий (зарядки, походы, упражнения, кроссы…)
• Работа с партнерами и организаторами выездных спортивных мероприятий.
• Проведение экскурсий по городам Прага, Вена, Берлин и др. (обучим, покажем…)
Таис Муралева
tais@atrua.cz
+420773561749