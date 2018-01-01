рабочий склада

Описание

Агентство "MERKUS" приглашает мужчин и женщин для работы на складе (теплый, климатизированный), питание, доставка, зарплата 135 крон/час в районе Zličín. Работа предлагается для студентов и граждан, имеющих право на работу , с марта месяца. Требование: знание начального чешского языка, законность нахождения в Чехии, страховка, справка о несудимости в ЧР.

Контакт: e-mail: merkus@merkus.cz, skype: merkus.cz, mob.: +420605253448, Viber: +420605253447