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рабочий склада

Размещено 18 января 20:01
Тип занятости
Свободный график
Профессия
Рабочий склада, Грузчик
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 1
Заработная плата
135 CZK
Компания
MERKUS s.r.o.
Описание

Агентство "MERKUS" приглашает мужчин и женщин для работы на складе (теплый, климатизированный), питание, доставка, зарплата 135 крон/час в районе Zličín. Работа предлагается для студентов и граждан, имеющих право на работу , с марта месяца. Требование: знание начального чешского языка, законность нахождения в Чехии, страховка, справка о несудимости в ЧР.
Контакт: e-mail: merkus@merkus.cz, skype: merkus.cz, mob.: +420605253448, Viber: +420605253447

Требования

Знание начального чешского языка, законность нахождения в Чехии, страховка, справка о несудимости в ЧР.

Условия

Работа на складе (теплый, климатизированный), питание, доставка, зарплата 135 крон/час в районе Zličín. Посменный график работы.

Дополнительная информация

Свое портфолио можете слать на наш EMAIL: merkus@merkus.cz

Контакты:

Виктор Мищенко

merkus@merkus.cz

+420605253448, Viber: +420605253447



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