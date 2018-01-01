На постоянну работу требуется административный сотрудник . Работа связана с вопросами эмиграции и визовой проблематикой. Коммуникация с гос.органами. Сбор и архивирование документов.

Требования

Рассмотрим кандидатов с опытом и без опыта работы. Приветствуются молодые ,активные люди, с высокой степенью ответственности и внимательности к деталям. Обучаемые . Русский язык , чешский уверенный B2.