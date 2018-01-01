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административный сотрудник

Размещено 19 января 16:08
Тип занятости
Полный день
Профессия
Ассистент(ка), Административный работник 
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 1
Заработная плата
25 000 CZK
Компания
ITACA Business Incubator SE
Описание

На постоянну работу требуется административный сотрудник . Работа связана с вопросами эмиграции и визовой проблематикой. Коммуникация с гос.органами. Сбор и архивирование документов.

Требования

Рассмотрим кандидатов с опытом и без опыта работы. Приветствуются молодые ,активные люди, с высокой степенью ответственности и внимательности к деталям. Обучаемые . Русский язык , чешский уверенный B2.

Условия

Комфортное рабочее место, телефон, ноутбук. Зарплата 20 000 - 25 000 крон,по результатам собеседования.

Контакты:

Владимир

hr@itaca.cz



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