Продавец-консультант в свадебный салон Maggie

В свадебный салон Maggie требуются менеджер по продажам. Обязательно свободное владение чешским и английским языками. Опыт работы с вечерними или свадебными платьями приветствуется.
Обязанности:
- консультация невест и помощь в подборе свадебных платьев и аксессуаров;
- работа с невестами в примерочных;
- оформление продажи.
- средняя заработная плата 30 000 Кč (фикс + % оплата);
- работа в центре Праги;
- дружелюбный коллектив.
Резюме (с фото) отправлять на эл.почту: svatba@maggie.cz
Светлана Молиене
svatba@maggie.cz
774 400 117