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Свадебный салон Maggie
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Продавец-консультант в свадебный салон Maggie

Размещено Сегодня 03:08
Тип занятости
Полный день
Профессия
Продавец-консультант
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 2
Заработная плата
не указана
Описание

В свадебный салон Maggie требуются менеджер по продажам. Обязательно свободное владение чешским и английским языками. Опыт работы с вечерними или свадебными платьями приветствуется.

Требования

Обязанности:
- консультация невест и помощь в подборе свадебных платьев и аксессуаров;
- работа с невестами в примерочных;
- оформление продажи.

Условия

- средняя заработная плата 30 000 Кč (фикс + % оплата);
- работа в центре Праги;
- дружелюбный коллектив.

Дополнительная информация

Резюме (с фото) отправлять на эл.почту: svatba@maggie.cz

Контакты:

Светлана Молиене

svatba@maggie.cz

774 400 117



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