LEKVISCHOOL объявляет набор на курс «РИЕЛТОР+ЧЕШСКИЙ ЯЗЫК ДЛЯ РАБОТЫ РИЕЛТОРОМ». Лучшим выпускникам курса предоставляется трудоустройство в Lekvi Group!

Условия

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ КУРСА:

1 месяц — 60 часов, 3 часа каждый рабочий день.

Стоимость: 12.000 крон (полный курс), 6.000 крон (курс "РИЕЛТОР").

Начало занятий в Школе риелторов Lekvi School — 1 февраля 2018

ПО ОКОНЧАНИИ КУРСА ВЫДАЕТСЯ СЕРТИФИКАТ LEKVI SCHOOL