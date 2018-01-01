LEKVISCHOOL объявляет набор на курс «РИЕЛТОР+ЧЕШСКИЙ ЯЗЫК ДЛЯ РАБОТЫ РИЕЛТОРОМ».
Лучшим выпускникам курса предоставляется трудоустройство в Lekvi Group!
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ КУРСА:
1 месяц — 60 часов, 3 часа каждый рабочий день.
Стоимость: 12.000 крон (полный курс), 6.000 крон (курс "РИЕЛТОР").
Начало занятий в Школе риелторов Lekvi School — 1 февраля 2018
ПО ОКОНЧАНИИ КУРСА ВЫДАЕТСЯ СЕРТИФИКАТ LEKVI SCHOOL
lekvischool.com
Владимир, Татьяна
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