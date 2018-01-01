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Риелтор

Размещено Вчера 09:48
Тип занятости
Свободный график
Профессия
Риэлтор
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 1
Заработная плата
не указана
Описание

LEKVISCHOOL объявляет набор на курс «РИЕЛТОР+ЧЕШСКИЙ ЯЗЫК ДЛЯ РАБОТЫ РИЕЛТОРОМ».
Лучшим выпускникам курса предоставляется трудоустройство в Lekvi Group!

Условия

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ КУРСА:
1 месяц — 60 часов, 3 часа каждый рабочий день.
Стоимость: 12.000 крон (полный курс), 6.000 крон (курс "РИЕЛТОР").
Начало занятий в Школе риелторов Lekvi School — 1 февраля 2018
ПО ОКОНЧАНИИ КУРСА ВЫДАЕТСЯ СЕРТИФИКАТ LEKVI SCHOOL

Дополнительная информация

lekvischool.com

Контакты:

Владимир, Татьяна

info@lekvischool.com, hr@lekvi.cz

+ 420 776 737 390, +420 702 017 714



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