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работник/ца на производство
Praha 1
Контролер
Domažlice

На кабельный завод требуются операторы производства (okr.Plzeň).

Размещено Вчера 14:36
Тип занятости
Полный день
Профессия
Контролёр ОТК
Регион
Plzeňský kraj
Город
Plzeň-město
Заработная плата
115 CZK
Описание

На кабельный завод требуются операторы производства. Работа физически не тяжелая, трехсменный режим работы по 8 часов. Работа комбинированная – сидячая (80%) и стоячая (20%).

Требования

- Женщины до 45 лет (или семейные пары);
- trvalý pobyt или паспорт eu (или zaměstnanecká karta – условия необходимо уточнить);
- хорошее зрение, отсутствие проблем с мелкой манипуляцией (пальцы);
- знание чешского языка, хотя бы на первоначальном уровне.

Условия

Оплата определяется в соответствии с графиком, сверхурочными часами, а также качеством работы. Минимальная ЗП – от 100Кč/час. Доплаты за качество работы и выполнение нормы, за работу в графике без прогулов (итого до 125 Кč/час).
Можем помочь с жильем. Проезд между работой и г.Плзень обеспечивает работодатель, по городу за свой счет.
По всем вопросам ПИШИТЕ на viber +420608644861

Контакты:

Марина

marina.demeshko@zagoratrend.eu

+420608644861



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