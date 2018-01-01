На кабельный завод требуются операторы производства (okr.Plzeň).

- Женщины до 45 лет (или семейные пары); - trvalý pobyt или паспорт eu (или zaměstnanecká karta – условия необходимо уточнить); - хорошее зрение, отсутствие проблем с мелкой манипуляцией (пальцы); - знание чешского языка, хотя бы на первоначальном уровне.

Условия

Оплата определяется в соответствии с графиком, сверхурочными часами, а также качеством работы. Минимальная ЗП – от 100Кč/час. Доплаты за качество работы и выполнение нормы, за работу в графике без прогулов (итого до 125 Кč/час).

Можем помочь с жильем. Проезд между работой и г.Плзень обеспечивает работодатель, по городу за свой счет.

По всем вопросам ПИШИТЕ на viber +420608644861