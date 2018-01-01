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Рабочие на производство в Словакию

Размещено Сегодня 11:01
Тип занятости
Полный день
Профессия
Электрик, Сантехник
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 1
Заработная плата
4 EUR
Компания
Europa Workintense
Описание

Ищем сотрудников на следующие позиции на работу в Словакии ,завод по производству басейнов, Senec:
Лакировщик,рабочий в лакировне – рабочий график двухсменный - день/ночь, зарплата 4 евро,после испытательного срока 4,5 евро + премии и доплата за ночные смены.
Рабочие,внешние работы (работа в открытом помещении,шлифовка басейнов,погрузка басейнов на грузовые автомобили ...и т.п) рабочий график двухсменный - день/ночь, зарплата 3,5 евро + премии и доплата за ночные смены.
Електрик,сантехник (монтаж установка басейнов), односменный график,зарплата 5 евро + премии.
Общежитие находится недалеко от места работы, стоимость 100 евро в месяц,будет сниматься из зарплаты.
Только гражданство ЕС, ПМЖ( трывалый побыт)). Помогаем в оформлении рабочей визы с перспективой открытия трудовой карты. Только бесплатные вакансии ( также много других предложений по работе в Чехии, Венгрии.
тел.: +420 702 087 408
viber: +420 702 087 408

Контакты:

Tanya

t.virag@workintense.cz

+420702087408



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