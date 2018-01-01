Рабочие на производство в Словакию

Описание

Ищем сотрудников на следующие позиции на работу в Словакии ,завод по производству басейнов, Senec:

Лакировщик,рабочий в лакировне – рабочий график двухсменный - день/ночь, зарплата 4 евро,после испытательного срока 4,5 евро + премии и доплата за ночные смены.

Рабочие,внешние работы (работа в открытом помещении,шлифовка басейнов,погрузка басейнов на грузовые автомобили ...и т.п) рабочий график двухсменный - день/ночь, зарплата 3,5 евро + премии и доплата за ночные смены.

Електрик,сантехник (монтаж установка басейнов), односменный график,зарплата 5 евро + премии.

Общежитие находится недалеко от места работы, стоимость 100 евро в месяц,будет сниматься из зарплаты.

Только гражданство ЕС, ПМЖ( трывалый побыт)). Помогаем в оформлении рабочей визы с перспективой открытия трудовой карты. Только бесплатные вакансии ( также много других предложений по работе в Чехии, Венгрии.

тел.: +420 702 087 408

viber: +420 702 087 408