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______________2017-09-01___18.15.05
Требуется менеджер/помощник директора.
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Требуется менеджер с в/о с опытом заключения сделок по продажи недвижимости.

Размещено 24 января 12:39
Тип занятости
Удалённая работа
Профессия
Менеджер по работе с клиентами, Менеджер проекта, Специалист по бизнес-процессам
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 1
Заработная плата
1 000 CZK
Описание

Требуется менеджер. Удаленная работа. Не агент недвижимости. Сдельная персональная работа с клиентами по продаже недвижимости в Праге, Германии. Возможно совмещение с другой работой.

Требования

Требование: 1) знания и опыт в сфере продажи и аренды недвижимости, рекламы, администрирования бизнес-процессов. 2) Хорошее знание чешского языка. 3) ВНЖ Чехия. 4) Высокая самоорганизация и дисциплина. Добросовестность. Отсутствие конфликта интересов с другими компаниями. 5) Предпочтение: хорошее знание английского, немецкого. Желательно наличие собственного автомобиля.

Условия

Оплата сдельная+ хорошие %. от сделок . Резюме отправлять на емайл : brand.hf.new@gmail.com . При направлении резюме ссылаться на источник.

Контакты:

Elena

brand.hf.new@gmail.com



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