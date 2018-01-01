Требуется менеджер с в/о с опытом заключения сделок по продажи недвижимости.

Тип занятости Удалённая работа Профессия Менеджер по работе с клиентами, Менеджер проекта, Специалист по бизнес-процессам Регион Hlavní město Praha Город Praha 1 Заработная плата 1 000 CZK

Описание Требуется менеджер. Удаленная работа. Не агент недвижимости. Сдельная персональная работа с клиентами по продаже недвижимости в Праге, Германии. Возможно совмещение с другой работой.

Требования Требование: 1) знания и опыт в сфере продажи и аренды недвижимости, рекламы, администрирования бизнес-процессов. 2) Хорошее знание чешского языка. 3) ВНЖ Чехия. 4) Высокая самоорганизация и дисциплина. Добросовестность. Отсутствие конфликта интересов с другими компаниями. 5) Предпочтение: хорошее знание английского, немецкого. Желательно наличие собственного автомобиля.