Требуется менеджер с в/о с опытом заключения сделок по продажи недвижимости.

Требуется менеджер. Удаленная работа. Не агент недвижимости. Сдельная персональная работа с клиентами по продаже недвижимости в Праге, Германии. Возможно совмещение с другой работой.
Требование: 1) знания и опыт в сфере продажи и аренды недвижимости, рекламы, администрирования бизнес-процессов. 2) Хорошее знание чешского языка. 3) ВНЖ Чехия. 4) Высокая самоорганизация и дисциплина. Добросовестность. Отсутствие конфликта интересов с другими компаниями. 5) Предпочтение: хорошее знание английского, немецкого. Желательно наличие собственного автомобиля.
Оплата сдельная+ хорошие %. от сделок . Резюме отправлять на емайл : brand.hf.new@gmail.com . При направлении резюме ссылаться на источник.
Elena
brand.hf.new@gmail.com