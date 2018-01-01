Описание

Компании FM10 – ZONTCENTRUM требуется начальник отдела продаж.

Осуществление работы внутри отдела, прием и обработка поступающей информации, организация и проведение просмотров вариантов в соответствии с пожеланиями клиента, общение с клиентами, мониторинг рынка недвижимости, набор объектов недвижимости.