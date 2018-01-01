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Маклер по недвижимости
FM10 ZONTCENTRUM
Praha 1

Требуется начальник отдела продаж

Размещено 25 января 11:02
Тип занятости
Полный день
Профессия
Риэлтор
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 1
Заработная плата
не указана
Компания
FM10 - ZONTCENTRUM
Описание

Компании FM10 – ZONTCENTRUM требуется начальник отдела продаж.
Осуществление работы внутри отдела, прием и обработка поступающей информации, организация и проведение просмотров вариантов в соответствии с пожеланиями клиента, общение с клиентами, мониторинг рынка недвижимости, набор объектов недвижимости.

Требования

Ответственность, пунктуальность, опыт работы в недвижимости, грамотная письменная и устная речь, чешский язык.

Условия

По договоренности заработная плата + провизия с реализованных объектов. Современный офис в центре Праги.

Контакты:

Кадникова Екатерина

info@zontcentrum.cz

+420606042042



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