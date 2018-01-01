На постоянную работу в Чехию требуются уборщицы в отели и хостелы.
Зарплата
- гарантировано на начало – 100 крон/час.
- есть возможность взять аванс до первой зарплаты.
График работы
- график работы 8-10 часов, 6 дней в неделю
- работа постоянная – не сезонная
Оформление
- выдают рабочую одежду
Требования
- ответственность
- аккуратность
Место работы
- отели и хостелы находятся в центре Праги
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+420 777773655 (Viber, WhatsApp, Telegram)
Польскими визами просьба не беспокоит
Трудоустройство в Чехии
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+420 777773655 (Viber, WhatsApp, Telegram)