Описание

На постоянную работу в Чехию требуются уборщицы в отели и хостелы.

Зарплата

- гарантировано на начало – 100 крон/час.

- есть возможность взять аванс до первой зарплаты.

График работы

- график работы 8-10 часов, 6 дней в неделю

- работа постоянная – не сезонная

Оформление

- выдают рабочую одежду

Требования

- ответственность

- аккуратность

Место работы

- отели и хостелы находятся в центре Праги

Польскими визами просьба не беспокоит

+420 777773655 (Viber, WhatsApp, Telegram)