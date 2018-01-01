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На постоянную работу в Чехию требуются уборщицы в отели и хостелы.

Размещено Вчера 22:03
Тип занятости
Полный день
Профессия
Горничная, Мойщик(ца) посуды
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 1
Заработная плата
25 000 CZK
Описание

На постоянную работу в Чехию требуются уборщицы в отели и хостелы.

Зарплата
- гарантировано на начало – 100 крон/час.
- есть возможность взять аванс до первой зарплаты.
График работы
- график работы 8-10 часов, 6 дней в неделю
- работа постоянная – не сезонная
Оформление
- выдают рабочую одежду
Требования
- ответственность
- аккуратность
Место работы
- отели и хостелы находятся в центре Праги

Польскими визами просьба не беспокоит
+420 777773655 (Viber, WhatsApp, Telegram)

Требования

Польскими визами просьба не беспокоит

Контакты:

Трудоустройство в Чехии

xolik@icloud.com

+420 777773655 (Viber, WhatsApp, Telegram)



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