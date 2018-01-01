Менеджер по развитию бизнеса

Описание

В этом году в Старом городе Праги откроется первый в Европе музей Голубого Янтаря, демонстрирующий редчайшую и никогда прежде не экспонировавшуюся коллекцию, привезенную в Европу из Доминиканской Республики. Музей покажет красоту природы как искусство совершенного и непостижимого разума, и Прага будет единственным местом в Мире, где это возможно увидеть.

Мы ищем опытного и амбициозного менеджера по развитию с деловой хваткой, не боящегося ответственности и вызовов, и желающего увидеть Мир.

Высокий уровень навыков ведения переговоров и заключение деловых сделок являются основополагающими требованиями данной должности. Вы будете стимулировать устойчивый финансовый рост за счет увеличения продаж, налаживания прочных отношений с существующими партнерами и расширения диапазона новых партнеров по всему Миру.