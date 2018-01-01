Менеджер по развитию бизнеса

В этом году в Старом городе Праги откроется первый в Европе музей Голубого Янтаря, демонстрирующий редчайшую и никогда прежде не экспонировавшуюся коллекцию, привезенную в Европу из Доминиканской Республики. Музей покажет красоту природы как искусство совершенного и непостижимого разума, и Прага будет единственным местом в Мире, где это возможно увидеть.
Мы ищем опытного и амбициозного менеджера по развитию с деловой хваткой, не боящегося ответственности и вызовов, и желающего увидеть Мир.
Высокий уровень навыков ведения переговоров и заключение деловых сделок являются основополагающими требованиями данной должности. Вы будете стимулировать устойчивый финансовый рост за счет увеличения продаж, налаживания прочных отношений с существующими партнерами и расширения диапазона новых партнеров по всему Миру.
Требования:
• Чешское гражданство
• Высшее образование
• Родной Чешский, Английский + дополнительные языки
• Опыт работы - от 3 лет; послужной список в качестве менеджера по развитию бизнеса
• Превосходные навыки презентации и переговоров, бизнес этики, как письменные, так и устные
• Умение вести переговоры с местными и зарубежными партнерами, с государственными органами
• Углубленное знание отрасли и текущих событий
• Ожидается также возможность представлять наш музей и его миссию на камере и в мероприятиях в средствах массовой информации / публичных выступлений
Обязанности:
• Поиск и налаживание контактов с потенциальными партнерами;
• Анализ рынка и финансовых потенциалов
• Разработка и заключение договоров (на местном и международном уровнях) руководствуясь соблюдением законов;
• Защищать ценности музея, сохраняя конфиденциальность информации;
• Вести учет продаж, доходов и др.;
• Строить долгосрочные отношения с новыми и существующими партнерами;
• Руководство персоналом;
• Решение внутренних преоритетов.
Laima Fluss
blue.amber@email.cz