Описание

Требуется сотрудник в фирму и в салон по изготовлению штор желательно женщина до 35 лет.

Обязанности:

- Выполнение служебных поручений.

- Ведение документации.

- Деловая переписка, а т. далее.

- Посещение заказчиков для замера окон, просчета расхода ткани и предоставления для заказчика образцов тканей.

Требования:

- Владение чешским, русским языками.

- Умение писать грамотно тексты на разные темы.

- Приятная, опрятная внешность.

- Пунктуальность, ответственность, исполнительность.

- Коммуникабельность, вежливость, приветливость.

- Без вредных привычек.