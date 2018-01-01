Требуется сотрудник в фирму и в салон по изготовлению штор желательно женщина до 35 лет.
Обязанности:
- Выполнение служебных поручений.
- Ведение документации.
- Деловая переписка, а т. далее.
- Посещение заказчиков для замера окон, просчета расхода ткани и предоставления для заказчика образцов тканей.
Требования:
- Владение чешским, русским языками.
- Умение писать грамотно тексты на разные темы.
- Приятная, опрятная внешность.
- Пунктуальность, ответственность, исполнительность.
- Коммуникабельность, вежливость, приветливость.
- Без вредных привычек.
Требования:
- Владение чешским, русским языками.
- Умение писать грамотно тексты на разные темы.
- Приятная, опрятная внешность.
- Пунктуальность, ответственность, исполнительность.
- Коммуникабельность, вежливость, приветливость.
- Уверенный пользователь ПК.
Легальное прибывание в Чехии.
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Елена
latkypraha@seznam.cz
775097921