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Требуется сотрудник для работы в интернете для поддержки, развития профилей и групп в соц.сетях, реклама на интернет-ресурсах. Знание: чешск., англ., укр. яз, ПК. Резюме на емейл.
Praha 1

Требуется сотрудник в фирму и в салон по изготовлению штор.

Размещено Вчера 21:32
Тип занятости
Полный день
Профессия
Дизайнер интерьера, Графический дизайнер, Декоратор
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 2
Заработная плата
180 000 CZK
Описание

Требуется сотрудник в фирму и в салон по изготовлению штор желательно женщина до 35 лет.
Обязанности:
- Выполнение служебных поручений.
- Ведение документации.
- Деловая переписка, а т. далее.
- Посещение заказчиков для замера окон, просчета расхода ткани и предоставления для заказчика образцов тканей.
Требования:
- Владение чешским, русским языками.
- Умение писать грамотно тексты на разные темы.
- Приятная, опрятная внешность.
- Пунктуальность, ответственность, исполнительность.
- Коммуникабельность, вежливость, приветливость.
- Без вредных привычек.

Требования

Требования:
- Владение чешским, русским языками.
- Умение писать грамотно тексты на разные темы.
- Приятная, опрятная внешность.
- Пунктуальность, ответственность, исполнительность.
- Коммуникабельность, вежливость, приветливость.
- Уверенный пользователь ПК.
Легальное прибывание в Чехии.

Дополнительная информация

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Контакты:

Елена

latkypraha@seznam.cz

775097921



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