Требуются девушки на завод (окр.Плзень)

На кабельный завод г.Хотишов требуются операторы производства. Работа физически не тяжелая, трехсменный режим работы по 8 часов. Работа комбинированная – сидячая (80%) и стоячая (20%).
По всем вопросам ПИШИТЕ на viber +420608644861
Требования:
- Женщины до 45 лет (или семейные пары);
- трывалый или паспорт eu или рабочая карта. По польским и безвизу НЕ БЕСПОКОИТЬ!!!;
- хорошее зрение, отсутствие проблем с мелкой манипуляцией (пальцы);
- знание чешского языка, хотя бы на первоначальном уровне.
Оплата определяется в соответствии с графиком, сверхурочными часами, а также качеством работы. Минимальная ЗП – от 100 крон/час. Доплаты за качество работы и выполнение нормы, за работу в графике без прогулов (итого до 125 крон/час). Есть дополнительные часы, всего 220-270 часов/месяц
Можем помочь с жильем. Проезд между работой и г.Плзень обеспечивает работодатель, по городу за свой счет.
Марина
marina.demeshko@zagoratrend.eu
+420608644861