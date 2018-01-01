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На кабельный завод требуются операторы производства (okr.Plzeň).
Plzeň-město
Срочно требуются сотрудники на вакансию контроль качества деталей.
Praha 1

Требуются девушки на завод (окр.Плзень)

Размещено Вчера 12:57
Тип занятости
Полный день
Профессия
Контролёр ОТК
Регион
Plzeňský kraj
Город
Plzeň-město
Заработная плата
115 CZK
Описание

На кабельный завод г.Хотишов требуются операторы производства. Работа физически не тяжелая, трехсменный режим работы по 8 часов. Работа комбинированная – сидячая (80%) и стоячая (20%).

По всем вопросам ПИШИТЕ на viber +420608644861

Требования

Требования:
- Женщины до 45 лет (или семейные пары);
- трывалый или паспорт eu или рабочая карта. По польским и безвизу НЕ БЕСПОКОИТЬ!!!;
- хорошее зрение, отсутствие проблем с мелкой манипуляцией (пальцы);
- знание чешского языка, хотя бы на первоначальном уровне.

Условия

Оплата определяется в соответствии с графиком, сверхурочными часами, а также качеством работы. Минимальная ЗП – от 100 крон/час. Доплаты за качество работы и выполнение нормы, за работу в графике без прогулов (итого до 125 крон/час). Есть дополнительные часы, всего 220-270 часов/месяц
Можем помочь с жильем. Проезд между работой и г.Плзень обеспечивает работодатель, по городу за свой счет.

Контакты:

Марина

marina.demeshko@zagoratrend.eu

+420608644861



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