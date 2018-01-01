Требуются девушки на завод (окр.Плзень)

Тип занятости Полный день Профессия Контролёр ОТК Регион Plzeňský kraj Город Plzeň-město Заработная плата 115 CZK

Описание На кабельный завод г.Хотишов требуются операторы производства. Работа физически не тяжелая, трехсменный режим работы по 8 часов. Работа комбинированная – сидячая (80%) и стоячая (20%). По всем вопросам ПИШИТЕ на viber +420608644861

Требования Требования:

- Женщины до 45 лет (или семейные пары);

- трывалый или паспорт eu или рабочая карта. По польским и безвизу НЕ БЕСПОКОИТЬ!!!;

- хорошее зрение, отсутствие проблем с мелкой манипуляцией (пальцы);

- знание чешского языка, хотя бы на первоначальном уровне.