Требуются водители погрузчика (окр.Праги).

Требования

Требования:

— Мужчины в возрасте 20-45 лет;

— трывалый или паспорт eu, рабочая карта. По польским и безвизу НЕ БЕСПОКОИТЬ!!!

— Образование в любом училище, техническое предпочтительней (среднее специальное);

— Опыт вождения погрузчика (хотя бы пол года, но рассмотрим и другие варианты);

— Готовность работы в сменах;

— Отсутствие хронических заболеваний, отличное состояние здоровья;