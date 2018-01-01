Требуются водители погрузчика (окр.Праги).

По всем вопросам ПИШИТЕ на viber +420608644861
Требования:
— Мужчины в возрасте 20-45 лет;
— трывалый или паспорт eu, рабочая карта. По польским и безвизу НЕ БЕСПОКОИТЬ!!!
— Образование в любом училище, техническое предпочтительней (среднее специальное);
— Опыт вождения погрузчика (хотя бы пол года, но рассмотрим и другие варианты);
— Готовность работы в сменах;
— Отсутствие хронических заболеваний, отличное состояние здоровья;
Минимальна зарплата 18000 Кč/ мес (при графике 165 часов). До 20 % сменной составляющей (5% - персональный бонус, 15% - линейный бонус)
Доплаты: за ночные смены - 10%, за выходные - 10%, праздничные дни- 100%, сверхнормовые - 25%, сверхнормовый на выходных - 50%
Всего БЕЗ сверхнормовых часов составляет 21500-25000 Кč/ мес бруто. Есть сверхнормовые часы!!!
Проживание бесплатно!!!
Marina
marina.demeshko@zagoratrend.eu