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Требуются водители погрузчика (окр.Праги).

Размещено Вчера 13:01
Тип занятости
Полный день
Профессия
Водитель , Кладовщик-грузчик, Рабочий склада
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 1
Заработная плата
20 000 CZK
Описание

По всем вопросам ПИШИТЕ на viber +420608644861

Требования

Требования:
— Мужчины в возрасте 20-45 лет;
— трывалый или паспорт eu, рабочая карта. По польским и безвизу НЕ БЕСПОКОИТЬ!!!
— Образование в любом училище, техническое предпочтительней (среднее специальное);
— Опыт вождения погрузчика (хотя бы пол года, но рассмотрим и другие варианты);
— Готовность работы в сменах;
— Отсутствие хронических заболеваний, отличное состояние здоровья;

Условия

Минимальна зарплата 18000 Кč/ мес (при графике 165 часов). До 20 % сменной составляющей (5% - персональный бонус, 15% - линейный бонус)
Доплаты: за ночные смены - 10%, за выходные - 10%, праздничные дни- 100%, сверхнормовые - 25%, сверхнормовый на выходных - 50%
Всего БЕЗ сверхнормовых часов составляет 21500-25000 Кč/ мес бруто. Есть сверхнормовые часы!!!
Проживание бесплатно!!!

Контакты:

Marina

marina.demeshko@zagoratrend.eu



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