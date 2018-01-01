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Кадровое агентство “MERKUS” с опытом работы 19 лет ,предлагает трудоустройство по специальностям:
Praha 1

Работа в Чехии. Вакансия бесплатно!!!

Размещено Вчера 16:52
Тип занятости
Полный день
Профессия
Слесарь, Токарь, Сварщик
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 1
Заработная плата
не указана
Описание

Если Вы находитесь в Чешской Республике на основании долгосрочной рабочей визы, трывалого побута или паспорта eu и хотите поменять работодателя или в поисках работы, мы можем Вам помочь и подобрать для Вас подходящую вакансию из имеющихся или найти подходящую в соответствии с Вашим опытом работы. Вакансии бесплатны.
По польским визам и безвизу НЕ БЕСПОКОИТЬ!!!

По всем вопросам ПИШИТЕ на viber +420608644861 или на эл.адрес marina.demeshko@zagoratrend.eu (сразу уточняйте где и на каком основании Вы находитесь и Ваш опыт работы (сварщик, токарь, водитель погрузчика и т.п.)

Контакты:

Marina

marina.demeshko@zagoratrend.eu



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