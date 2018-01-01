Senior Sales Manager

Мы предлагаем тебе работу в дружном коллективе, в самом центре Праги. В твои обязанности будет входить:

Опыт работы на позиции продажи услуг не менее 3-х лет, Четкая и грамотная речь, Активный пользователь английского, чешского и русского языков (устный, письменный), Навыки ведения переговоров, работа с возражениями, Желание учиться, развиваться и зарабатывать.

Условия

Если ты активный и быстрый, не боишься новых знаний, умеешь расположить задачи в порядке их приоритетности, а общение с людьми тебе приносит радость - тогда мы с удовольствием пригласим тебя на собеседование в наш офис.

Пришли нам свое резюме и короткое мотивационное письмо на тему: «Почему именно я тот кандидат, который Вам нужен». Мы с радостью его изучим и по результатам пригласим тебя на встречу.

Предложение зарплаты исключительно по результату собеседования.