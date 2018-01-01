Senior Sales Manager

Мы предлагаем тебе работу в дружном коллективе, в самом центре Праги. В твои обязанности будет входить:
Создание стратегии продаж,
Обработка входящих заявок,
Частичные консультации,
Сопровождение клиента до момента совершения сделки,
Работа c CRM,
Составление текущих отчетов и др. административные задачи.
Опыт работы на позиции продажи услуг не менее 3-х лет,
Четкая и грамотная речь,
Активный пользователь английского, чешского и русского языков (устный, письменный),
Навыки ведения переговоров, работа с возражениями,
Желание учиться, развиваться и зарабатывать.
Если ты активный и быстрый, не боишься новых знаний, умеешь расположить задачи в порядке их приоритетности, а общение с людьми тебе приносит радость - тогда мы с удовольствием пригласим тебя на собеседование в наш офис.
Пришли нам свое резюме и короткое мотивационное письмо на тему: «Почему именно я тот кандидат, который Вам нужен». Мы с радостью его изучим и по результатам пригласим тебя на встречу.
Предложение зарплаты исключительно по результату собеседования.
Andrey
andrey@domytax.cz