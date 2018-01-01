Контролер(рабочий склада) на склад с автодеталями, Брандис над Лабем. З-та от 27 000 корун и выше

Описание

В Брандис над Лабем, 10 минут автобусом со станции метро Чёрный Мост,на чистый, сухой склад с автодеталями нужны женщины,работа легкая (контроль качества) дневные, ночные смены, 12часов, (при желании 300 часов в месяц),выходные и ночные доплата 10%,зарплата от 110-130 крон на час,все официально. Начальное знание чешского.Вакансия подходит для граждан ЕС,трывалый,переходный побыт (вызовые,польськие,биометрика не беспокоить). Стабильная и долгосрочная работа. Компания Health Galaxy

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