Талантливые менеджеры по продажам услуг Языковой школы.

Хорошая работа! Компания примет на работу молодых, энергичных и образованных людей на позицию Менеджер по продажам услуг Языковой школы. Целевая аудитория: студенты из стран СНГ.
Высокий уровень самоорганизации, порядочность, честолюбие, грамотная русская речь, положительное отношение к процессу продаж, возраст 22-28лет, легальное пребывания в ЧР.
Опыт 9 лет на рынке, мощный входящий поток новых клиентов для обработки, системное первичное обучение, представительный офис в центре Праги. Время работы: 8,30 - 18,30.
Сергей
education.icj@gmail.com
775230284