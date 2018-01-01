Описание

На работу в Чехию требуются разнорабочие (мужчины/женщины/семейные пары):

* Работники на фабрики и заводы

* Работники на склады

* Водители автопогрузчика

* Работники на прачечную

* Монтажники

* Работники на кондитерские и пекарни

* Швеи

* Строители

РАБОТА БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ. Предоставляем жилье. Помогаем оформить все необходимые документы. Звоните или пишите! Ответим на все вопросы и предоставим полную информацию!