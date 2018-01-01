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На работу в Чехию требуются разнорабочие

Размещено 18 апреля 13:41
Тип занятости
Полный день
Профессия
Закройщик(ца), Слесарь, Фрезеровщик
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 1
Заработная плата
не указана
Описание

На работу в Чехию требуются разнорабочие (мужчины/женщины/семейные пары):
* Работники на фабрики и заводы
* Работники на склады
* Водители автопогрузчика
* Работники на прачечную
* Монтажники
* Работники на кондитерские и пекарни
* Швеи
* Строители
РАБОТА БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ. Предоставляем жилье. Помогаем оформить все необходимые документы. Звоните или пишите! Ответим на все вопросы и предоставим полную информацию!

Дополнительная информация

Контакти:
Даша
• тел: +420(720)976-917
• (viber): +420(720)976-917
• е-mail: d.belokonenko@workintense.cz

Контакты:

Даша

d.belokonenko@workintense.cz

+420(720)976-917



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