На работу в Чехию требуются разнорабочие (мужчины/женщины/семейные пары):
* Работники на фабрики и заводы
* Работники на склады
* Водители автопогрузчика
* Работники на прачечную
* Монтажники
* Работники на кондитерские и пекарни
* Швеи
* Строители
РАБОТА БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ. Предоставляем жилье. Помогаем оформить все необходимые документы. Звоните или пишите! Ответим на все вопросы и предоставим полную информацию!
Контакти:
Даша
• тел: +420(720)976-917
• (viber): +420(720)976-917
• е-mail: d.belokonenko@workintense.cz
Даша
d.belokonenko@workintense.cz
+420(720)976-917