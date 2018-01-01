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Супервайзер в апарт отель

Размещено 18 апреля 13:35
Тип занятости
Полный день
Профессия
Менеджер по туризму, Администратор гостиницы, Работник рецепции
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 2
Заработная плата
не указана
Описание

Обязанности:
организация работы персонала по обслуживания номеров (горничные, технический персонал),
выполнения поручений руководителя; работа с пожеланиями гостей; проверка номеров;
ведение делопроизводства отдела обслуживания номеров

Требования

уверенный пользователь ПК;
опыт работы в гостиничной индустрии, как преимущество;
знание телефонного этикета;
знание английского языка на разговорном уровне;
высокая эмоциональная устойчивость;
готовность к интенсивной работе в режиме многозадачности.

Условия

график работы - 4-5 часов в день
заработная плата - 10 000 крон (два месяца испытательного срока), далее - 15 000 крон + по желанию официальное трудоустройство

Контакты:

Наталья Иващенко

info@etcorp.ru

+420773879783



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