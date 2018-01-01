Супервайзер в апарт отель

Обязанности:
организация работы персонала по обслуживания номеров (горничные, технический персонал),
выполнения поручений руководителя; работа с пожеланиями гостей; проверка номеров;
ведение делопроизводства отдела обслуживания номеров
уверенный пользователь ПК;
опыт работы в гостиничной индустрии, как преимущество;
знание телефонного этикета;
знание английского языка на разговорном уровне;
высокая эмоциональная устойчивость;
готовность к интенсивной работе в режиме многозадачности.
график работы - 4-5 часов в день
заработная плата - 10 000 крон (два месяца испытательного срока), далее - 15 000 крон + по желанию официальное трудоустройство
Наталья Иващенко
info@etcorp.ru
+420773879783