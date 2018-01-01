Супервайзер в апарт отель

Обязанности: организация работы персонала по обслуживания номеров (горничные, технический персонал), выполнения поручений руководителя; работа с пожеланиями гостей; проверка номеров; ведение делопроизводства отдела обслуживания номеров

Требования

уверенный пользователь ПК;

опыт работы в гостиничной индустрии, как преимущество;

знание телефонного этикета;

знание английского языка на разговорном уровне;

высокая эмоциональная устойчивость;

готовность к интенсивной работе в режиме многозадачности.