Работа на прачечной

Работа в Чехии. Примем женщин, мужчин, семейные пары на прачечную (30км от г. Плзень). Бесплатное проживание вблизи места работы. Заработная плата 80 крон/час. Авансы каждую неделю. Помогаем оформить все необходимые документы.
Условия работы:
- Работа в чистом сухом и теплом помещении
- Складывание чистых сухих полотенец и постельного белья
- Выкладывать полусухое постельное белье, скатерти, салфетки в гладильную машину
Даша
• тел: +420(720)976-917
• (viber): +420(720)976-917
• е-mail: d.belokonenko@workintense.cz
Даша
d.belokonenko@workintense.cz
+420(720)976-917