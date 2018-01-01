Ведущий куратор детского лагеря в Праге

Тип занятости Полный день Профессия Гид-экскурсовод, Аниматор Регион Hlavní město Praha Город Praha 1 Заработная плата 20 000 CZK Компания Institut cizích jazyků, jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky s.r.o.

Описание Культурно-образовательный центр в Праге ищет творческих, инициативных людей для проведения насыщенной и интересной программы в период летних каникул. Целевая аудитория: дети от 13 до 17 лет. Программа 2 и 4 недели. Заезды июль и август.

Требования Физически здоровый, предпочтительно, спортивного телосложения человек с высоким уровнем ответственности и самоорганизации. Энергичный. Умеющий управлять людьми. Честолюбовый. С большим желанией сделать программу яркой, насыщенной и интересной. В прошлом зауч, гид, руководитель туристических групп, аниматор. Знание иностранных языков.