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Делегат
Vizit Europe Group s.r.o
Praha 1

Ведущий куратор детского лагеря в Праге

Размещено 18 апреля 17:02
Тип занятости
Полный день
Профессия
Гид-экскурсовод, Аниматор
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 1
Заработная плата
20 000 CZK
Компания
Institut cizích jazyků, jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky s.r.o.
Описание

Культурно-образовательный центр в Праге ищет творческих, инициативных людей для проведения насыщенной и интересной программы в период летних каникул. Целевая аудитория: дети от 13 до 17 лет. Программа 2 и 4 недели. Заезды июль и август.

Требования

Физически здоровый, предпочтительно, спортивного телосложения человек с высоким уровнем ответственности и самоорганизации. Энергичный. Умеющий управлять людьми. Честолюбовый. С большим желанией сделать программу яркой, насыщенной и интересной. В прошлом зауч, гид, руководитель туристических групп, аниматор. Знание иностранных языков.

Условия

Ведущему куратору предоставляется жильё и питание в месте проживания студентов (комфортабельные апартаменты) в период проведения программы. Работа в международном составе кураторов.

Контакты:

Екатерина

education.icj@gmail.com

774488285



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