Ведущий куратор детского лагеря в Праге

Культурно-образовательный центр в Праге ищет творческих, инициативных людей для проведения насыщенной и интересной программы в период летних каникул. Целевая аудитория: дети от 13 до 17 лет. Программа 2 и 4 недели. Заезды июль и август.
Физически здоровый, предпочтительно, спортивного телосложения человек с высоким уровнем ответственности и самоорганизации. Энергичный. Умеющий управлять людьми. Честолюбовый. С большим желанией сделать программу яркой, насыщенной и интересной. В прошлом зауч, гид, руководитель туристических групп, аниматор. Знание иностранных языков.
Ведущему куратору предоставляется жильё и питание в месте проживания студентов (комфортабельные апартаменты) в период проведения программы. Работа в международном составе кураторов.
Екатерина
education.icj@gmail.com
774488285