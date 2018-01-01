менеджер-администратор в отель

В трёхзвездочный мини-отель в Праге требуется менеджер-администратор. Оплата сдельная.

отличное знание чешского языка, разговорный английский, уверенное пользование ПК. Знание систем бронирования желательно. Опыт работы в гостиничном деле желателен, но не обязателен. Важнее исполнительность, добропорядочность, коммуникабельность.

Условия

Небольшой уютный отель, красивый сад. Маленький коллектив. работа сменами, 2 через 2, к основной зарплате возможны подработки. Бонусы, премии. При наличии заинтересованности, возможно проживание в самом отеле, в отдельном помещении.