БЕСПЛАТНЫЕ ВАКАНСИИ. Работа в Чехии(1.500-2.000 € )
Легальная работа в Чехии для специалистов в Праге и Пльзени!!Паспорта ЕС,Трывалый Побыт,ПМЖ Чехии!!
Сварщики,Газорезчики,Плазморезчики!! 200крн в час с документами ЕС,Трывалый побыт,ПМЖ чешское.С польскими визами легализация на работу(командировочные на пол года).Сертификат ЕС для специалистов делаем за счёт фирмы.Жилье бесплатно!!
Для специалистов с Паспортами ЕС и Трывалым Побытом:
180крн в час чист -сварщики
200крн в час чист -газорезчики
200крн в час чистыми плазморезчики
Жилье бесплатно!!
Работать по 12ч и более!!
Зарплата 1.500-2000€ мес!!!!
Для специалистов с польскими визами :
150крн в час чистыми:
Сварщики
Газорезчики
Плазморезчики!!
Жилье бесплатно!!
Мы предлагаем:
— Заселение в первый день приезда!
- Бесплатный транспорт на рабочее место и обратно
- Официальный контракт!!
- Соц. пакет и страхование за счёт фирмы!!
Авансы выплачиваются еженедельно!!
Зарплата каждый месяц 15-20 числа
Требования:
— ОПЫТ РАБОТЫ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ!
?ﾔля всех кандидатов оформление на работу,только после результатов тестов!!?
Фирма предоставляет официальное трудоустройство.
777265294
анна
hankadisten@gmail.com