Ассистент бухгалтера

В нашей компании открыта вакансия ассистента бухгалтера. Подходит для студентов последнего курса магистратуры чешского ВУЗа по специальности финансы и бухгалтерия. При успешном прохождении испытательного срока (2 мес.) официальное трудоустройство с оформлением рабочей карты для пребывания в ЧР. Опыт работы приветствуется, но не является обязательным условием. При наличии желания и трудолюбия научим.
- Выпускник магистратуры чешского ВУЗа, либо студент последнего курса
- Знание основ бухгалтерского учета
- Грамотный чешский и русский языки устно и письменно, английский язык будет дополнительным преимуществом
- Умение работать в команде
- Желание учиться и развиваться
- Пунктуальность
- Ответственность
- Инициативность
- Без вредных привычек
Резюме (фото обязательно) на info@leesora.eu
Обязанности:
- Обработка входящей и исходящей первичной документации
- Контакты с государственными ведомствами
- Контакты с клиентами
Эдуард
info@leesora.eu
734 499 625