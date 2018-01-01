Ассистент бухгалтера

Описание

В нашей компании открыта вакансия ассистента бухгалтера. Подходит для студентов последнего курса магистратуры чешского ВУЗа по специальности финансы и бухгалтерия. При успешном прохождении испытательного срока (2 мес.) официальное трудоустройство с оформлением рабочей карты для пребывания в ЧР. Опыт работы приветствуется, но не является обязательным условием. При наличии желания и трудолюбия научим.