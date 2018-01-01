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Ассистент бухгалтера

Размещено Вчера 13:41
Тип занятости
Полный день
Профессия
Ассистент бухгалтера
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 1
Заработная плата
20 000 CZK
Компания
LEESORA s.r.o.
Описание

В нашей компании открыта вакансия ассистента бухгалтера. Подходит для студентов последнего курса магистратуры чешского ВУЗа по специальности финансы и бухгалтерия. При успешном прохождении испытательного срока (2 мес.) официальное трудоустройство с оформлением рабочей карты для пребывания в ЧР. Опыт работы приветствуется, но не является обязательным условием. При наличии желания и трудолюбия научим.

Требования

- Выпускник магистратуры чешского ВУЗа, либо студент последнего курса
- Знание основ бухгалтерского учета
- Грамотный чешский и русский языки устно и письменно, английский язык будет дополнительным преимуществом
- Умение работать в команде
- Желание учиться и развиваться
- Пунктуальность
- Ответственность
- Инициативность
- Без вредных привычек
Резюме (фото обязательно) на info@leesora.eu

Условия

Обязанности:
- Обработка входящей и исходящей первичной документации
- Контакты с государственными ведомствами
- Контакты с клиентами

Контакты:

Эдуард

info@leesora.eu

734 499 625



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