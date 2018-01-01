Описание

Работа в Чехии(ПРАГА)

Автомобильный завод в г. Бенешов(20 км от Праги)Возим бесплатно от метро Опатов или от Праги-4.

Требуются рабочие на линию производства запчастей приборной панели внутри салона автомобиля (кнопки, рычяжки, электроника) на заводе FORD, AUDI, BMW, Toyota, Bentley.

Работа не требует больших физических усилий, специальных знаний и знания языка и предназначена как для мужчин, так для женщин и семейных пар.

Мы предлагаем:

- Бесплатный транспорт на рабочее место и обратно

- Полноценный официальный контракт

- Соц. пакет и страхование

- 100 крон в час

-работа по 8,10,12 часов.

- Авансы выплачиваются еженедельно

Мы требуем:

- Официальные документы предусматривающие легальное трудоустройство в Чехии: Паспорта ЕС или чешское ПМЖ,травалы побыт.

- Дисциплинированость и пунктуальность.

Звоните или пишите на вайбер 777 265 294

Млада-Болеслав(Чехия)

Автомобильный завод

110 крон в час

Жилье бесплатно

Бесплатная доставка

Плзень(Чехия)

Производство кондиционеров

100 крон в час

Работа по 8,10,12 часов, можно брать 16 часов по субботам

Очень хорошее бесплатное жилье

Прага

Автозавод

Собирать запчасти

Как для мужчин ,так и для женщин

110 крон-тем у кого свое жилье

100 крон-тем,кто живет в предоставляемом жилье

Жилье стоит 2500крон в месяц

Принимаем по европаспортам,трывалы побыт,ПМЖ