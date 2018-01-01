Работа в Чехии(ПРАГА)
Автомобильный завод в г. Бенешов(20 км от Праги)Возим бесплатно от метро Опатов или от Праги-4.
Требуются рабочие на линию производства запчастей приборной панели внутри салона автомобиля (кнопки, рычяжки, электроника) на заводе FORD, AUDI, BMW, Toyota, Bentley.
Работа не требует больших физических усилий, специальных знаний и знания языка и предназначена как для мужчин, так для женщин и семейных пар.
Мы предлагаем:
- Бесплатный транспорт на рабочее место и обратно
- Полноценный официальный контракт
- Соц. пакет и страхование
- 100 крон в час
-работа по 8,10,12 часов.
- Авансы выплачиваются еженедельно
Мы требуем:
- Официальные документы предусматривающие легальное трудоустройство в Чехии: Паспорта ЕС или чешское ПМЖ,травалы побыт.
- Дисциплинированость и пунктуальность.
Звоните или пишите на вайбер 777 265 294
Млада-Болеслав(Чехия)
Автомобильный завод
110 крон в час
Жилье бесплатно
Бесплатная доставка
Плзень(Чехия)
Производство кондиционеров
100 крон в час
Работа по 8,10,12 часов, можно брать 16 часов по субботам
Очень хорошее бесплатное жилье
Прага
Автозавод
Собирать запчасти
Как для мужчин ,так и для женщин
110 крон-тем у кого свое жилье
100 крон-тем,кто живет в предоставляемом жилье
Жилье стоит 2500крон в месяц
Принимаем по европаспортам,трывалы побыт,ПМЖ
Аня
hankadisten@gmail.com