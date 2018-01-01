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На работу в Чехию требуются разнорабочие
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оператор

Размещено 24 апреля 14:55
Тип занятости
Полный день
Профессия
Сборщик обуви, Ткач (ткачиха), Фрезеровщик
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 1
Заработная плата
не указана
Описание

Работа в Чехии(ПРАГА)
Автомобильный завод в г. Бенешов(20 км от Праги)Возим бесплатно от метро Опатов или от Праги-4.
Требуются рабочие на линию производства запчастей приборной панели внутри салона автомобиля (кнопки, рычяжки, электроника) на заводе FORD, AUDI, BMW, Toyota, Bentley.
Работа не требует больших физических усилий, специальных знаний и знания языка и предназначена как для мужчин, так для женщин и семейных пар.
Мы предлагаем:
- Бесплатный транспорт на рабочее место и обратно
- Полноценный официальный контракт 
- Соц. пакет и страхование 
- 100 крон в час
-работа по 8,10,12 часов.
- Авансы выплачиваются еженедельно
Мы требуем: 
- Официальные документы предусматривающие легальное трудоустройство в Чехии: Паспорта ЕС или чешское ПМЖ,травалы побыт.
- Дисциплинированость и пунктуальность.
Звоните или пишите на вайбер 777 265 294

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Жилье стоит 2500крон в месяц
Принимаем по европаспортам,трывалы побыт,ПМЖ

Контакты:

Аня

hankadisten@gmail.com



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