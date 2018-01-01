Описание

БЕСПЛАТНЫЕ ВАКАНСИИ. Работа в Чехии(1.500-2.000 € )

Легальная работа в Чехии для специалистов в Праге и Пльзени!!Паспорта ЕС,Трывалый Побыт,ПМЖ Чехии!!

Сварщики,Газорезчики,Плазморезчики!! 200крн в час с документами ЕС,Трывалый побыт,ПМЖ чешское.С польскими визами легализация на работу(командировочные на пол года).Сертификат ЕС для специалистов делаем за счёт фирмы.Жилье бесплатно!!

Для специалистов с Паспортами ЕС и Трывалым Побытом:

180крн в час чист -сварщики

200крн в час чист -газорезчики

200крн в час чистыми плазморезчики

Жилье бесплатно!!

Работать по 12ч и более!!

Зарплата 1.500-2000€ мес!!!!

Для специалистов с польскими визами :

150крн в час чистыми:

Сварщики

Газорезчики

Плазморезчики!!

Жилье бесплатно!!

Мы предлагаем:

— Заселение в первый день приезда!

-Бесплатный транспорт на рабочее место и обратно

-Официальный контракт!!

- Соц. пакет и страхование за счёт фирмы!!

Авансы выплачиваются еженедельно!!

Зарплата каждый месяц 15-20 числа

Требования:

— ОПЫТ РАБОТЫ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ!

ﾔля всех кандидатов оформление на работу,только после результатов тестов!!?

Фирма предоставляет официальное трудоустройство.

777 265 294