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Сварщики Газорезчики Плазморезчики!!

Размещено Сегодня 15:20
Тип занятости
Полный день
Профессия
Сантехник, Фрезеровщик, Сварщик
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 1
Заработная плата
не указана
Описание

БЕСПЛАТНЫЕ ВАКАНСИИ. Работа в Чехии(1.500-2.000 € )

Легальная работа в Чехии для специалистов в Праге и Пльзени!!Паспорта ЕС,Трывалый Побыт,ПМЖ Чехии!!
Сварщики,Газорезчики,Плазморезчики!! 200крн в час с документами ЕС,Трывалый побыт,ПМЖ чешское.С польскими визами легализация на работу(командировочные на пол года).Сертификат ЕС для специалистов делаем за счёт фирмы.Жилье бесплатно!!

Для специалистов с Паспортами ЕС и Трывалым Побытом:
180крн в час чист -сварщики
200крн в час чист -газорезчики
200крн в час чистыми плазморезчики 
Жилье бесплатно!!

Работать по 12ч и более!!
Зарплата 1.500-2000€ мес!!!!

Для специалистов с польскими визами :
150крн в час чистыми:
Сварщики
Газорезчики
Плазморезчики!!
Жилье бесплатно!!
Мы предлагаем:
— Заселение в первый день приезда!
-Бесплатный транспорт на рабочее место и обратно

-Официальный контракт!!

- Соц. пакет и страхование за счёт фирмы!!
Авансы выплачиваются еженедельно!!
Зарплата каждый месяц 15-20 числа 
Требования: 
— ОПЫТ РАБОТЫ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ!

ﾔля всех кандидатов оформление на работу,только после результатов тестов!!?
Фирма предоставляет официальное трудоустройство.
777 265 294

Контакты:

Аня

hankadisten@gmail.com



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