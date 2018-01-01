Менеджер по продажам

Компания по производству сувениров ищет менеджера по продажам.
Описание должности:
- Создание и развитие клиентской базы;
- Заключение договоров о поставке товара;
- Своевременное предоставление отчетности;
- Обязательно знание чешского языка на разг. уровне. Знание других языков приветствуется.
Желательно наличие автомобиля и водительских прав, но необязательно.
Возможны командировки (разумеется, за счет фирмы).
Высокие коммуникативные навыки, аналитические способности, ответственность, пунктуальность, нацеленность на результат, презентабельный внешний вид.
Мы предлагаем выгодные условия, гибкий график, приятный коллектив. Место работы находится в Праге 10 – Hostivar.
Резюме отправляйте на office@fulgentworld.com
Резюме отправляйте на office@fulgentworld.com
Sofya Timotin
office@fulgentworld.com