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Торговый представитель
Praha 1

Менеджер по продажам

Размещено Сегодня 09:24
Тип занятости
Полный день
Профессия
Торговый представитель, Менеджер по продажам, Менеджер по работе с клиентами
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 10
Заработная плата
не указана
Компания
Fulgent World s.r.o.
Описание

Компания по производству сувениров ищет менеджера по продажам.
Описание должности:
- Создание и развитие клиентской базы;
- Заключение договоров о поставке товара;
- Своевременное предоставление отчетности;
- Обязательно знание чешского языка на разг. уровне. Знание других языков приветствуется.

Желательно наличие автомобиля и водительских прав, но необязательно.
Возможны командировки (разумеется, за счет фирмы).

Требования

Высокие коммуникативные навыки, аналитические способности, ответственность, пунктуальность, нацеленность на результат, презентабельный внешний вид.

Условия

Мы предлагаем выгодные условия, гибкий график, приятный коллектив. Место работы находится в Праге 10 – Hostivar.

Резюме отправляйте на office@fulgentworld.com

Дополнительная информация

Резюме отправляйте на office@fulgentworld.com

Контакты:

Sofya Timotin

office@fulgentworld.com



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