Торговый представитель, Менеджер по продажам, Менеджер по работе с клиентами

Описание

Компания по производству сувениров ищет менеджера по продажам.

Описание должности:

- Создание и развитие клиентской базы;

- Заключение договоров о поставке товара;

- Своевременное предоставление отчетности;

- Обязательно знание чешского языка на разг. уровне. Знание других языков приветствуется.

Желательно наличие автомобиля и водительских прав, но необязательно.

Возможны командировки (разумеется, за счет фирмы).