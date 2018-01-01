автозаводы по всей Праге

Описание

Работа в Чехии:

1.Автомобильный завод в г. Бенешов(20 км от Праги).Возим Бесплатно от метро Опатов или от Праги-4.

Требуются рабочие на линию производства запчастей приборной панели внутри салона автомобиля (кнопки, рычяжки, электроника) на заводе FORD, AUDI, BMW, Toyota, Bentley.

Работа не требует больших физических усилий, специальных знаний и знания языка и предназначена как для мужчин, так для женщин и семейных пар.

Мы предлагаем:

- Бесплатный транспорт на рабочее место и обратно

- Полноценный официальный контракт

- Соц. пакет и страхование

- 100 крон в час

-работа по 8,10,12 часов.

- Авансы выплачиваются еженедельно

Мы требуем:

- Официальные документы предусматривающие легальное трудоустройство в Чехии: Паспорта ЕС или чешское ПМЖ,травалы побыт.

- Дисциплинированость и пунктуальность.

Звоните или пишите на вайбер 777 265 294

2. Млада-Болеслав(Чехия)

Вакансия бесплатная (250 часов месяц)

Автомобильный завод Skoda

110 крон в час

Можно работать 8,12,16 часов

Жилье бесплатно

Бесплатная доставка

3. Плзень(Чехия)

Производство кондиционеров

100 крон в час

Работа по 8,10,12 часов, можно брать 16 часов по субботам

Очень хорошее бесплатное жилье

4. Автомобильный завод в Праге. Образование и знание языка не требуются:

Требуются рабочие на линию производства запчастей приборной панели внутри салона автомобиля (кнопки, рычяжки, электроника) на заводе FORD, AUDI, BMW, Toyota, Bentley. Завод расположен недалеко от Праги. Работа не требует больших физических усилий, специальных знаний и знания языка и предназначена как для мужчин, так для женщин и семейных пар.

Мы предлагаем:

- Бесплатный транспорт на рабочее место и обратно

-12 часов рабочее время(свыше 12-ти на сверхурочные записываться у координатора

- Полноценный официальный контракт

- Соц. пакет и страхование

- 100-110крон в час

- Авансы выплачиваются еженедельно

Мы требуем:

Официальные документы предусматривающие легальное трудоустройство в Чехии: Паспорта ЕС или чешское ПМЖ

Звоните или пишите на вайбер 777 265 294