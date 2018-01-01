Упаковщик(ца) на склад

Описание

Американская фирма по производству и дистрибуции канцелярских товаров ищет работников на позицию упаковщик (упаковщица) на склад в г.Прага(10 мин автобусом от м. Zličín). Склад чистый и полностью автоматизированный. Оплата: 100 крон/час. Минимальное образование - оконченное среднее. Опыт работы не обязателен (всему обучим). Работа на основании трудового договора (оплачивается медицинское, социальное страхование и отчисления в пенсионный фонд). Осуществляем визовую поддержку (Zaměstnanecká karta, рабочая виза на 3 месяца). Приступить к работе можно сразу или по договоренности. Для подробной информации звоните по телефону +420774952557 (есть вайбер), e-mail: ofialkovska@seznam.cz