Регистрация
Курсы валют:
EUR
27.02
USD
24.9
RUB
0.31
Энциклопедия Карта Погода
04d 18 °C
Подобные вакансии
Team-leader – KOORDINATOR (Praha)
ALMAX WORK Holding
Praha-východ
Официальное трудоустройство в разных городах Чехии
Praha 1
Контролёр-рабочий на склад с электроникой.З-та от 28 000 крон
workprace
Praha-východ
Официальное трудоустройство.
Praha 1
Контролёр-рабочий на склад с электроникой.З-та от 28 000 -50 000 крон
WorkPrace
Praha 1

Упаковщик(ца) на склад

Размещено 30 апреля 18:17
Тип занятости
Свободный график
Профессия
Рабочий склада
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 10
Заработная плата
100 CZK
Компания
Office depot
Описание

Американская фирма по производству и дистрибуции канцелярских товаров ищет работников на позицию упаковщик (упаковщица) на склад в г.Прага(10 мин автобусом от м. Zličín). Склад чистый и полностью автоматизированный. Оплата: 100 крон/час. Минимальное образование - оконченное среднее. Опыт работы не обязателен (всему обучим). Работа на основании трудового договора (оплачивается медицинское, социальное страхование и отчисления в пенсионный фонд). Осуществляем визовую поддержку (Zaměstnanecká karta, рабочая виза на 3 месяца). Приступить к работе можно сразу или по договоренности. Для подробной информации звоните по телефону +420774952557 (есть вайбер), e-mail: ofialkovska@seznam.cz

Контакты:

Olga Fialkovská

ofialkovska@seznam.cz

+420774952557



Мобильная версия