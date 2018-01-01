Рецепционист в Отель/Хостел в Праге 1

- Общение с гостями, административная работа, касса
- Предоставление информации о туристических направлениях
- Помощь гостям в решении проблем при проживании
- Английский на коммуникативном уровне (по крайней мере B2, другие языки являются преимуществом)
- Стрессоустойчивость
- Желание общаться с людьми
- Флексибильность во времени - готовность работать и по выходным
- Молодой и дружный коллектив
- Ежедневное использование иностранных языков
- Практика в туризме
- Смены: утро (8 - 15 часов); день (15:00 - 23:00); ночь (23:00 - 8:00)
- Смены по соглашению
- Зарплата 100 - 110 крон/час чистыми
Если вас заинтересовало это проедложение, отправляйте свое резюме вместе с номером телефона на выше указанный имейл. Жду ваших писем! =)
Анастасия
hr@xmaru.eu
+420 734 692 832