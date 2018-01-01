Рецепционист в Отель/Хостел в Праге 1

Тип занятости Свободный график Профессия Работник рецепции Регион Hlavní město Praha Город Praha 1 Заработная плата 110 CZK Компания XMARU, s.r.o.

Описание - Общение с гостями, административная работа, касса

- Предоставление информации о туристических направлениях

- Помощь гостям в решении проблем при проживании

Требования - Английский на коммуникативном уровне (по крайней мере B2, другие языки являются преимуществом)

- Стрессоустойчивость

- Желание общаться с людьми

- Флексибильность во времени - готовность работать и по выходным

Условия - Молодой и дружный коллектив

- Ежедневное использование иностранных языков

- Практика в туризме

- Смены: утро (8 - 15 часов); день (15:00 - 23:00); ночь (23:00 - 8:00)

- Смены по соглашению

- Зарплата 100 - 110 крон/час чистыми