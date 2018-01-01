БЕСПЛАТНЫЕ вакансии ГОРНИЧНЫХ и ОФИЦИАНТОК в отели при казино

Описание

БЕСПЛАТНЫЕ вакансии ОФИЦИАНТОК, ГОРНИЧНЫХ И ПОМОЩНИКОВ НА КУХНЮ в отели . Адекватные женщины до 45лет,приятной внешности.Работа в Плзеньском крае на границе с Германией .Рядом курорт Марианске Лазне. Минимальная зарплата от 26 000 крон на руки чистыми.Чистоплотность и желание работать . Заработная плата 100 крон в час работы. Наработка от 312 часов в месяц и выше. В среднем наработка составляет -312 часов в месяц. Четыре выходных в месяц .Зарплату выплачиваем еженедельно для обладателей польских рабочих виз. Комфортные условия проживания, интернет, стиралка, микроволновка и пр.. Служебное питание в ресторане отеля. Принимаем на работу по паспортам ЕС, ПМЖ в Чехии или чешской рабочей визе. Также можно работать по польским рабочим визам. Легализация польской рабочей визы по приезду в Прагу. Тем, кто отработал на польской рабочей визе, БЕСПЛАТНО предоставим пакет документов на чешскую трехмесячную рабочую визу. Запишем на подачу в визовый центр.. Бронируем билет до Праги . Встречаем в Праге . Обращайтесь к нам по тел.+380967297992, тел. и вайбер +380995514798,Skype:alexander33606