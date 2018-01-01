Международная компания FG Akademia & FG Markets в Праге набирает русскоязычных сотрудников

Престижная международная компания FG Akademia & FG Markets в связи с расширением офиса в Праге приглашает амбициозных людей на перспективную и высокооплачиваемую работу с возможностью карьерного роста, повышения квалификации и неограниченного дохода.
Международная компания FG Akademia & FG Markets – это коллектив экспертов, наставников и инвесторов, торгующих на бирже. Специализация компании – первоклассные образовательные курсы по онлайн-трейдингу, инвестированию и финансовой грамотности. Все преподаватели FG Akademia & FG Markets – опытные трейдеры и инвесторы.
FG Akademia & FG Markets входит в международную ассоциацию биржевой и Forex торговли MA BFT, которая работает на рынке инвестиций с 2005 года. Все это время она знакомит клиентов с главными принципами инвестирования и помогает им усовершенствовать имеющиеся навыки. В аналитический отдел FG Akademia & FG Markets входят люди, которые прошли обучение в инвестиционном банке Goldman Sachs и работали в инвест-фондах на улице Wall Street.
На данный момент в распоряжении компании более 30 офисов по всему миру. Три из них расположены в Чехии: два в Праге и один в Брно. Также офисы FG Akademia & FG Markets работают в Польше, Вьетнаме, ОАЭ, Китае, ЮАР, Словакии, Молдове, Украине, России, Беларуси, Турции, Азербайджане и Албании. Партнеры FG Akademia & FG Markets – такие крупные компании, как FGMarkets.com , NoorCapital и Bernstein Bank.
Клиенты FG Akademia & FG Markets получают уникальную возможность стать акционерами более 120 крупнейших международных компаний (среди них – Apple, Adidas, BMW, Coca-Cola, Samsung, VISA, Facebook и многие другие гиганты).
Требования к претендентам
- законченное среднее/среднее профессиональное образование
- порядочность;
- отсутствие судимости;
- хорошие коммуникативные навыки;
- умение работать с ПК на уровне пользователя;
- пунктуальность, клиентоориентированный подход;
- знание иностранного языка будет преимуществом, но не является обязательным.
Что предлагает компания новым сотрудникам
- Высокие доходы (выше среднего уровня);
- При успешном карьерном росте возможны командировки для открытия дополнительных филиалов в Европейском Союзе и СНГ, ближнем и дальнем зарубежье (Китай, Вьетнам, ОАЭ и т. д.);
- При успешной работе – возможности получения новых клиентов, используя внутренние ресурсы компании;
- Работа в стабильной, развивающейся компании;
- Современный, комфортабельный офис в Праге;
- Поездки за границу для повышения квалификации за счет компании.
Преимущества работы в компании FG Akademia & FG Markets
- Опыт работы в сфере торговли акций не нужен: эксперты вас обучат всему необходимому на тренинге, а в ходе работы вы сможете постоянно проходить новые курсы и получать еще больше знаний;
- Стабильная работа на полную ставку;
- Фиксированная зарплата + надбавка по результатам выполненной работы;
- возможность карьерного роста – вплоть до руководящих позиций (компания планирует расширять сеть по ЕС, СНГ, ближнему и дальнему зарубежью);
- инвестировать собственные средства вам не нужно.
FGMarkets
nazia.fgmarkets@gmail.com
+420774647947