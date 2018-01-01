Международная компания FG Akademia & FG Markets в Праге набирает русскоязычных сотрудников

Описание

Престижная международная компания FG Akademia & FG Markets в связи с расширением офиса в Праге приглашает амбициозных людей на перспективную и высокооплачиваемую работу с возможностью карьерного роста, повышения квалификации и неограниченного дохода.

Международная компания FG Akademia & FG Markets – это коллектив экспертов, наставников и инвесторов, торгующих на бирже. Специализация компании – первоклассные образовательные курсы по онлайн-трейдингу, инвестированию и финансовой грамотности. Все преподаватели FG Akademia & FG Markets – опытные трейдеры и инвесторы.

FG Akademia & FG Markets входит в международную ассоциацию биржевой и Forex торговли MA BFT, которая работает на рынке инвестиций с 2005 года. Все это время она знакомит клиентов с главными принципами инвестирования и помогает им усовершенствовать имеющиеся навыки. В аналитический отдел FG Akademia & FG Markets входят люди, которые прошли обучение в инвестиционном банке Goldman Sachs и работали в инвест-фондах на улице Wall Street.

На данный момент в распоряжении компании более 30 офисов по всему миру. Три из них расположены в Чехии: два в Праге и один в Брно. Также офисы FG Akademia & FG Markets работают в Польше, Вьетнаме, ОАЭ, Китае, ЮАР, Словакии, Молдове, Украине, России, Беларуси, Турции, Азербайджане и Албании. Партнеры FG Akademia & FG Markets – такие крупные компании, как FGMarkets.com , NoorCapital и Bernstein Bank.

Клиенты FG Akademia & FG Markets получают уникальную возможность стать акционерами более 120 крупнейших международных компаний (среди них – Apple, Adidas, BMW, Coca-Cola, Samsung, VISA, Facebook и многие другие гиганты).