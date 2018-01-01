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Tiptop studio
Praha 1
Работа для девушек
Tiptop Studio
Praha 1

Работа для девушек

Размещено 03 мая 21:37
Тип занятости
Полный день
Профессия
Работа для студентов, Подработка
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 1
Заработная плата
30 000 CZK
Компания
Tiptop Studio
Описание

Работа для девушек в видео чатах!
Tiptop Studio Prague предлагает работу девушкам от 18 лет в видео чатах.
Оплата:
-Базовая модель от 200кч/час
-Продвинутая модель от 400кч/час
-Профессиональная модель от 600кч/час
-Топ модель от 800кч/час
Возможность работать во флирт категории, или категории с шоу.
Мы предоставляем:
-Лучшее обучение ( опыт работы с моделями более 10 лет )
-Профессиональные фотосессии
-Гибкий график
- Комфортные оборудованные комнаты
От вас требуется базовый английский и ухоженный внешний вид.

Требования

Tiptop Studio Prague предлагает работу девушкам от 18 лет

Контакты:

Tiptop Svetlana

tiptopsvetlana@gmail.com

777567837



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