Работа для девушек в видео чатах!
Tiptop Studio Prague предлагает работу девушкам от 18 лет в видео чатах.
Оплата:
-Базовая модель от 200кч/час
-Продвинутая модель от 400кч/час
-Профессиональная модель от 600кч/час
-Топ модель от 800кч/час
Возможность работать во флирт категории, или категории с шоу.
Мы предоставляем:
-Лучшее обучение ( опыт работы с моделями более 10 лет )
-Профессиональные фотосессии
-Гибкий график
- Комфортные оборудованные комнаты
От вас требуется базовый английский и ухоженный внешний вид.
Tiptop Studio Prague предлагает работу девушкам от 18 лет
Tiptop Svetlana
tiptopsvetlana@gmail.com
777567837