Требуются работники на автозавод Шкода

Принимаем кандидатов с паспортом ЕС, ПМЖ (trvaly pobyt) и видом на жительство (dlouhodobý pobyt). Помогаем с продлением рабочей визы и открытием трудовой карты.

Условия

Зарплата от 130 крон в час, работа по 8-12 часов, один выходной в неделю (если нужно - выходной предоставим). Pаботодатель оплачивает все страховки а также жилье на квартирах или в частных домах (по 2 человека в комнате).