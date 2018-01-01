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Требуются работники на автозавод Шкода

Размещено 05 мая 14:05
Тип занятости
Полный день
Профессия
Контролёр ОТК
Регион
Středočeský kraj
Город
Mladá Boleslav
Заработная плата
30 000 CZK
Компания
Aвтозавод Шкода
Описание

Требуется работники (мужчины и женщины) на автозавод Шкода в Млада Болеславе.
Работа заключается в сборе автодеталей, сидений автомобилей, контролe качества продукции.

Требования

Принимаем кандидатов с паспортом ЕС, ПМЖ (trvaly pobyt) и видом на жительство (dlouhodobý pobyt). Помогаем с продлением рабочей визы и открытием трудовой карты.

Условия

Зарплата от 130 крон в час, работа по 8-12 часов, один выходной в неделю (если нужно - выходной предоставим). Pаботодатель оплачивает все страховки а также жилье на квартирах или в частных домах (по 2 человека в комнате).

Контакты:

Gulja M.

prace.skoda@seznam.cz

774170917



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