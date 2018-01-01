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Контролер(рабочий склада) на склад с автодеталями

Размещено 08 мая 19:00
Тип занятости
Полный день
Профессия
Кладовщик-грузчик, Рабочий склада
Регион
Středočeský kraj
Город
Praha-západ
Заработная плата
27 000 CZK
Компания
Workprace
Описание

Контролер(рабочий склада) на склад с автодеталями, Брандис над Лабем. З-та от 27 000 корун и выше
В Брандис над Лабем, 20 минут автобусом со станции метро Чёрный Мост,на чистый, сухой склад с автодеталями нужны женщины, работа легкая, сидячая (контроль качества) дневные, ночные смены, 12часов, (при желании 300 часов в месяц),выходные и ночные доплата 10%,зарплата от 110-150 крон на час,все официально. Знание чешского на разговорном уровне.Вакансия подходит для граждан ЕС,трывалый,переходный побыт (вызовые,рабочие карты,польськие,биометрика не беспокоить). Стабильная и долгосрочная работа. Workprace@centrum.cz
Tel./viber+ 420 773 288 999

Контакты:

Tana Kiralova

Workprace@centrum.cz



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