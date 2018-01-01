Регистрация
Курсы валют:
EUR
27.02
USD
24.9
RUB
0.31
Энциклопедия Карта Погода
01n 15 °C
Подобные вакансии
Team-leader – KOORDINATOR (Praha)
ALMAX WORK Holding
Praha-východ
Официальное трудоустройство в разных городах Чехии
Praha 1
Контролёр-рабочий на склад с электроникой.З-та от 28 000 крон
workprace
Praha-východ
Официальное трудоустройство.
Praha 1
Контролёр-рабочий на склад с электроникой.З-та от 28 000 -50 000 крон
WorkPrace
Praha 1

Примем кладовщиков на склады Теско

Размещено 09 мая 14:00
Тип занятости
Полный день
Профессия
Рабочий склада
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 1
Заработная плата
не указана
Описание

Кладовщик-пикер. Pобота на складах TESCO. Пострижин - вблизи Праги

Описание вакансии:
Примем кладовщика - пикера. Средняя з / п от 20 000 крон. Авансы.
Проживание и транспорт - бесплатно. Питание. Визовая поддержка.

Обьязанности:
• раскладывание товара в заранее установленных зонах вручную, по показаниям электронного сканера и с помощью электрического тележки
• работа в холодном складском помещении с температурой от 2 ° C до 12 ° C
Требования:
• опыт работы с электрической тележкой - преимуществом
• опыт работы на позиции кладовщик - пикер со сканером Gladiator - преимуществом
• отсутствие судимости
• наличие действующей санитарной книжки (можно оформить при вступительном медосмотре)
• хорошее физическое состояние, хорошее зрение
• готовность работать в холодном помещении склада
• соблюдение установленных правил техники безопасности и технологических норм
Предлагаем:
• зарплата кладовщика -пикерa составляет 0,70 крон за коробку
• средний заработок от 20 000 крон / месяц
• возможность сверхурочной работы
• обеспечиваем проживание бесплатно
• транспорт из общежития до места работы - бесплатно
• после отработки 7 дней можно получить аванс
• предоставляем рабочую утепленную одежду и обувь, а также другие средства для работы на складе
• питание в столовой на территории складов (выбор из 4 блюд, цена обеда 65 крон)
• односменный рабочий график с понедельника по воскресенье
• рабочее время от 4:00 до 16:00
Контакт для тех, кому нужна эта работа:
• номер телефона: +420 720 968 208
• viber +420 720 968 208
• skype: tatyana workintense

Контакты:

Татьяна

t.baricka@workintense.cz



Мобильная версия