Примем кладовщиков на склады Теско

Описание

Кладовщик-пикер. Pобота на складах TESCO. Пострижин - вблизи Праги

Описание вакансии:

Примем кладовщика - пикера. Средняя з / п от 20 000 крон. Авансы.

Проживание и транспорт - бесплатно. Питание. Визовая поддержка.

Обьязанности:

• раскладывание товара в заранее установленных зонах вручную, по показаниям электронного сканера и с помощью электрического тележки

• работа в холодном складском помещении с температурой от 2 ° C до 12 ° C

Требования:

• опыт работы с электрической тележкой - преимуществом

• опыт работы на позиции кладовщик - пикер со сканером Gladiator - преимуществом

• отсутствие судимости

• наличие действующей санитарной книжки (можно оформить при вступительном медосмотре)

• хорошее физическое состояние, хорошее зрение

• готовность работать в холодном помещении склада

• соблюдение установленных правил техники безопасности и технологических норм

Предлагаем:

• зарплата кладовщика -пикерa составляет 0,70 крон за коробку

• средний заработок от 20 000 крон / месяц

• возможность сверхурочной работы

• обеспечиваем проживание бесплатно

• транспорт из общежития до места работы - бесплатно

• после отработки 7 дней можно получить аванс

• предоставляем рабочую утепленную одежду и обувь, а также другие средства для работы на складе

• питание в столовой на территории складов (выбор из 4 блюд, цена обеда 65 крон)

• односменный рабочий график с понедельника по воскресенье

• рабочее время от 4:00 до 16:00

Контакт для тех, кому нужна эта работа:

• номер телефона: +420 720 968 208

• viber +420 720 968 208

• skype: tatyana workintense