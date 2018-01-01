Описание

Консалтинговая компания SLT CONSULTING s.r.o., предоставляющая Бухгалтерские и Юридические услуги в Чешской республике, объявляет конкурс на вакансию Бухгалтера.

Что Вас ожидает:

• Ведение бухгалтерии для юридических и физических лиц

• Подготовка бухгалтерской и статистической отчетности

• Подготовка ежемесячных и годовых финансовых отчетов и налоговых деклараций

• Применение бухгалтерского и налогового законодательства

• Учет бухгалтерских проводок – обработка принятых и выставленных счетов – фактур, банковских выписок, платежных поручений; ответственность за ведение бухгалтерского учета

• Ведение коммуникации с контрольными, налоговыми органами и другими государственными учреждениями

• Ведение коммуникации с руководством компании

• Ответственность за ведение финансовой отчетности и архивацию документов

• Подготовка документов для проведения аудита, статистической отчетности

• Предоставление отчетов о проделанной работе руководству компании

Наши требования:

• Опыт работы на позиции главного бухгалтера не менее 3 лет

• Минимально оконченное среднее образование

• Навыки работы на компьютере на уровне пользователя (умение работать в программах Money S3, Tax Edit приветствуется)

• Владение чешским языком – устно и письменно. Знание русского и английского языков приветствуется

• Умение ориентироваться в законах

• Знание налоговой проблематики по вопросам НДС

• Знание налогового и трудового законодательства Чешской республики

• Активный подход к работе и решению проблем

• Умение работать в команде

• Самостоятельность, гибкость, трудолюбие, ответственность, стрессоустойчивость

Что предлагает наша компания:

• Предлагаем работу в сильной компании с офисом в центре Праги

• Дружный коллектив с высоким уровнем корпоративной культуры

• Регулярные корпоративные мероприятия

• Соответствующее финансовое вознаграждение от 30.000,-Кч до 45.000,-Кч.

• Возможность повышения квалификации и личностный рост

• Начало работы возможно уже сейчас

Ответом на данное объявление и отправкой Вашего резюме Вы даете свое согласие с обработкой и хранением Вашей персональной информации в базе данных компании SLT Europe s.r.o. Ваши персональные данные будут использованы исключительно с целью проведения собеседований, согласно закона №101/2000 Консалтинговая компания SLT CONSULTING s.r.o., предоставляющая Бухгалтерские и Юридические услуги в Чешской республике, объявляет конкурс на вакансию Бухгалтера.

Что Вас ожидает:

• Ведение бухгалтерии для юридических и физических лиц

• Подготовка бухгалтерской и статистической отчетности

• Подготовка ежемесячных и годовых финансовых отчетов и налоговых деклараций

• Применение бухгалтерского и налогового законодательства

• Учет бухгалтерских проводок – обработка принятых и выставленных счетов – фактур, банковских выписок, платежных поручений; ответственность за ведение бухгалтерского учета

• Ведение коммуникации с контрольными, налоговыми органами и другими государственными учреждениями

• Ведение коммуникации с руководством компании

• Ответственность за ведение финансовой отчетности и архивацию документов

• Подготовка документов для проведения аудита, статистической отчетности

• Предоставление отчетов о проделанной работе руководству компании

Наши требования:

• Опыт работы на позиции главного бухгалтера не менее 3 лет

• Минимально оконченное среднее образование

• Навыки работы на компьютере на уровне пользователя (умение работать в программах Money S3, Tax Edit приветствуется)

• Владение чешским языком – устно и письменно. Знание русского и английского языков приветствуется

• Умение ориентироваться в законах

• Знание налоговой проблематики по вопросам НДС

• Знание налогового и трудового законодательства Чешской республики

• Активный подход к работе и решению проблем

• Умение работать в команде

• Самостоятельность, гибкость, трудолюбие, ответственность, стрессоустойчивость

Что предлагает наша компания:

• Предлагаем работу в сильной компании с офисом в центре Праги

• Дружный коллектив с высоким уровнем корпоративной культуры

• Регулярные корпоративные мероприятия

• Соответствующее финансовое вознаграждение от 30.000,-Кч до 45.000,-Кч.

• Возможность повышения квалификации и личностный рост

• Начало работы возможно уже сейчас

Ответом на данное объявление и отправкой Вашего резюме Вы даете свое согласие с обработкой и хранением Вашей персональной информации в базе данных компании SLT Europe s.r.o. Ваши персональные данные будут использованы исключительно с целью проведения собеседований, согласно закона №101/2000 Sb., об охране персональных данных.