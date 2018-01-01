Консалтинговая компания SLT CONSULTING s.r.o., предоставляющая Бухгалтерские и Юридические услуги в Чешской республике, объявляет конкурс на вакансию Бухгалтера.
Что Вас ожидает:
• Ведение бухгалтерии для юридических и физических лиц
• Подготовка бухгалтерской и статистической отчетности
• Подготовка ежемесячных и годовых финансовых отчетов и налоговых деклараций
• Применение бухгалтерского и налогового законодательства
• Учет бухгалтерских проводок – обработка принятых и выставленных счетов – фактур, банковских выписок, платежных поручений; ответственность за ведение бухгалтерского учета
• Ведение коммуникации с контрольными, налоговыми органами и другими государственными учреждениями
• Ведение коммуникации с руководством компании
• Ответственность за ведение финансовой отчетности и архивацию документов
• Подготовка документов для проведения аудита, статистической отчетности
• Предоставление отчетов о проделанной работе руководству компании
Наши требования:
• Опыт работы на позиции главного бухгалтера не менее 3 лет
• Минимально оконченное среднее образование
• Навыки работы на компьютере на уровне пользователя (умение работать в программах Money S3, Tax Edit приветствуется)
• Владение чешским языком – устно и письменно. Знание русского и английского языков приветствуется
• Умение ориентироваться в законах
• Знание налоговой проблематики по вопросам НДС
• Знание налогового и трудового законодательства Чешской республики
• Активный подход к работе и решению проблем
• Умение работать в команде
• Самостоятельность, гибкость, трудолюбие, ответственность, стрессоустойчивость
Что предлагает наша компания:
• Предлагаем работу в сильной компании с офисом в центре Праги
• Дружный коллектив с высоким уровнем корпоративной культуры
• Регулярные корпоративные мероприятия
• Соответствующее финансовое вознаграждение от 30.000,-Кч до 45.000,-Кч.
• Возможность повышения квалификации и личностный рост
• Начало работы возможно уже сейчас
Ответом на данное объявление и отправкой Вашего резюме Вы даете свое согласие с обработкой и хранением Вашей персональной информации в базе данных компании SLT Europe s.r.o. Ваши персональные данные будут использованы исключительно с целью проведения собеседований, согласно закона №101/2000 Консалтинговая компания SLT CONSULTING s.r.o., предоставляющая Бухгалтерские и Юридические услуги в Чешской республике, объявляет конкурс на вакансию Бухгалтера.
Что Вас ожидает:
• Ведение бухгалтерии для юридических и физических лиц
• Подготовка бухгалтерской и статистической отчетности
• Подготовка ежемесячных и годовых финансовых отчетов и налоговых деклараций
• Применение бухгалтерского и налогового законодательства
• Учет бухгалтерских проводок – обработка принятых и выставленных счетов – фактур, банковских выписок, платежных поручений; ответственность за ведение бухгалтерского учета
• Ведение коммуникации с контрольными, налоговыми органами и другими государственными учреждениями
• Ведение коммуникации с руководством компании
• Ответственность за ведение финансовой отчетности и архивацию документов
• Подготовка документов для проведения аудита, статистической отчетности
• Предоставление отчетов о проделанной работе руководству компании
Наши требования:
• Опыт работы на позиции главного бухгалтера не менее 3 лет
• Минимально оконченное среднее образование
• Навыки работы на компьютере на уровне пользователя (умение работать в программах Money S3, Tax Edit приветствуется)
• Владение чешским языком – устно и письменно. Знание русского и английского языков приветствуется
• Умение ориентироваться в законах
• Знание налоговой проблематики по вопросам НДС
• Знание налогового и трудового законодательства Чешской республики
• Активный подход к работе и решению проблем
• Умение работать в команде
• Самостоятельность, гибкость, трудолюбие, ответственность, стрессоустойчивость
Что предлагает наша компания:
• Предлагаем работу в сильной компании с офисом в центре Праги
• Дружный коллектив с высоким уровнем корпоративной культуры
• Регулярные корпоративные мероприятия
• Соответствующее финансовое вознаграждение от 30.000,-Кч до 45.000,-Кч.
• Возможность повышения квалификации и личностный рост
• Начало работы возможно уже сейчас
Ответом на данное объявление и отправкой Вашего резюме Вы даете свое согласие с обработкой и хранением Вашей персональной информации в базе данных компании SLT Europe s.r.o. Ваши персональные данные будут использованы исключительно с целью проведения собеседований, согласно закона №101/2000 Sb., об охране персональных данных.
Yana Lyubova
yana.lyubova@slt.cz
773068114