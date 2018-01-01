Описание

Администратор на ресепшн в эстетический центр

Ищем ответственного, коммуникабельного и доброжелательного администратора в эстетических центр на Смихове.

Условия работы:

- офис в центре с удобной доступностью от метро или на авто,

- гибкий график работы: количество рабочих часов в день 6/7, 4 дня в неделю в будни + ответы на звонки и сообщения в нерабочее время и на выходных,

- молодой дружный коллектив,

- общение с клиентами со всего мира,

- оплата по итогам собеседования (бонусы и премии возможны после обсуждения).

Требования к соискателю:

- обязательно хорошее знание русского, чешского (не ниже B2), английского (не ниже B2) языков,

- грамотная устная и письменная речь,

- знание ПК на уровне пользователя,

- умение пользоваться соц.сетями Фейсбук, Инстаграм и ВКонтакте,

- организованность и внимательность,

- высокая культура общения и улыбчивость,

- пунктуальность и ответственность,

- опыт работы приветствуется,

- заинтересованность в стабильной работе на длительный период.

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Основные рабочие обязанности:

- встреча клиентов, организация и оформление их посещения (запись на прием, подписание договора, ознакомление с иными документами, чай-кофе), - ведение календаря записи клиентов по согласованию со специалистом центра, - отслеживание графика клиентских потоков, - ведение клиентской базы, - информирование клиентов о предоставляемых услугах и ценах и т.д. (по телефону, через соц.сети, очно на приёме в центре). - заказ расходных материалов для процедур и иных хоз.товаров,

- выполнение административных поручений руководителя,

- прямое подчинение директору эстетического центра.