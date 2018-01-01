Администратор на ресепшн в эстетический центр
Ищем ответственного, коммуникабельного и доброжелательного администратора в эстетических центр на Смихове.
Условия работы:
- офис в центре с удобной доступностью от метро или на авто,
- гибкий график работы: количество рабочих часов в день 6/7, 4 дня в неделю в будни + ответы на звонки и сообщения в нерабочее время и на выходных,
- молодой дружный коллектив,
- общение с клиентами со всего мира,
- оплата по итогам собеседования (бонусы и премии возможны после обсуждения).
Требования к соискателю:
- обязательно хорошее знание русского, чешского (не ниже B2), английского (не ниже B2) языков,
- грамотная устная и письменная речь,
- знание ПК на уровне пользователя,
- умение пользоваться соц.сетями Фейсбук, Инстаграм и ВКонтакте,
- организованность и внимательность,
- высокая культура общения и улыбчивость,
- пунктуальность и ответственность,
- опыт работы приветствуется,
- заинтересованность в стабильной работе на длительный период.
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Основные рабочие обязанности:
- встреча клиентов, организация и оформление их посещения (запись на прием, подписание договора, ознакомление с иными документами, чай-кофе), - ведение календаря записи клиентов по согласованию со специалистом центра, - отслеживание графика клиентских потоков, - ведение клиентской базы, - информирование клиентов о предоставляемых услугах и ценах и т.д. (по телефону, через соц.сети, очно на приёме в центре). - заказ расходных материалов для процедур и иных хоз.товаров,
- выполнение административных поручений руководителя,
- прямое подчинение директору эстетического центра.
Евгений
hr-ar@seznam.cz.