Описание

Солидная работа! Компания примет на работу молодых, энергичных и образованных людей на позицию Менеджер по продажам услуг Языковой школы. Целевая аудитория: студенты из стран СНГ. Основные требования: высокий уровень самоорганизации, порядочность, честолюбие, грамотная русская речь, положительное отношение к процессу продаж, возраст 22-28лет, легальное пребывания в ЧР.