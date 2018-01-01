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Менеджер по продажам услуг Языковой школы

Размещено Вчера 13:17
Тип занятости
Полный день
Профессия
Менеджер по работе с клиентами
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 1
Заработная плата
26 000 CZK
Компания
Institut cizích jazyků, jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky s.r.o.
Описание

Солидная работа! Компания примет на работу молодых, энергичных и образованных людей на позицию Менеджер по продажам услуг Языковой школы. Целевая аудитория: студенты из стран СНГ. Основные требования: высокий уровень самоорганизации, порядочность, честолюбие, грамотная русская речь, положительное отношение к процессу продаж, возраст 22-28лет, легальное пребывания в ЧР.

Требования

Высокий уровень самоорганизации, порядочность, честолюбие, грамотная русская речь, положительное отношение к процессу продаж, возраст 22-35лет, легальное пребывания в ЧР. Время работы: 8,45, - 18,30.

Условия

Опыт 9 лет на рынке, мощный входящий поток новых клиентов для обработки, системное первичное обучение, представительный офис в центре Праги. Хорошая бонусная система!

Контакты:

Sergej

education.icj@gmail.com

+420774488285



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