Солидная работа! Компания примет на работу молодых, энергичных и образованных людей на позицию Менеджер по продажам услуг Языковой школы. Целевая аудитория: студенты из стран СНГ. Основные требования: высокий уровень самоорганизации, порядочность, честолюбие, грамотная русская речь, положительное отношение к процессу продаж, возраст 22-28лет, легальное пребывания в ЧР.
Высокий уровень самоорганизации, порядочность, честолюбие, грамотная русская речь, положительное отношение к процессу продаж, возраст 22-35лет, легальное пребывания в ЧР. Время работы: 8,45, - 18,30.
Опыт 9 лет на рынке, мощный входящий поток новых клиентов для обработки, системное первичное обучение, представительный офис в центре Праги. Хорошая бонусная система!
Sergej
education.icj@gmail.com
+420774488285