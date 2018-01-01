Куратор в детский лагерь

Требования

Легальное пребывание в ЧР и разрешение на работу

Возраст: от 21 до 36 лет

Опыт работы: Работа с группами детей разного возраста (вожатым, аниматором, преподавателем, детским психологом)

Личные качества:

-Хорошая спортивная форма

-отличное владение русским языком (дети в основном русскоговорящие)

-разговорный ЧЕШСКИЙ И АНГЛИЙСКИЙ языки на свободном уровне

-Энергичность, жизнерадостность, креативность, лидерство, самоорганизация

-Умение в кратчайшие сроки объединить группу, сделать из детей одну команду, стать для них лидером и лучшим другом.

-Знание основ «оказания первой помощи пострадавшим»

-Наличие водительских прав будет огромным преимуществом

Обязанности:

-Организация и проведение досуговых мероприятий для группы детей (групповые игры, викторины, конкурсы, эстафеты и т.п.)

-Сопровождение детей до и во время спортивных мероприятий. Разъяснение техники безопасности.

-Контроль за соблюдением распорядка дня и правил нахождения на территории лагеря

-Постоянная воспитательная работа

- Разработка проведение спортивных мероприятий (зарядки, походы, упражнения, кроссы…)

-Работа с партнерами и организаторами выездных спортивных мероприятий.