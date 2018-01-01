Куратор в детский лагерь

Компания ведет набор вожатых в спортивно-языковой лагерь на летние месяцы !
Легальное пребывание в ЧР и разрешение на работу
Возраст: от 21 до 36 лет
Опыт работы: Работа с группами детей разного возраста (вожатым, аниматором, преподавателем, детским психологом)
Личные качества:
-Хорошая спортивная форма
-отличное владение русским языком (дети в основном русскоговорящие)
-разговорный ЧЕШСКИЙ И АНГЛИЙСКИЙ языки на свободном уровне
-Энергичность, жизнерадостность, креативность, лидерство, самоорганизация
-Умение в кратчайшие сроки объединить группу, сделать из детей одну команду, стать для них лидером и лучшим другом.
-Знание основ «оказания первой помощи пострадавшим»
-Наличие водительских прав будет огромным преимуществом
Обязанности:
-Организация и проведение досуговых мероприятий для группы детей (групповые игры, викторины, конкурсы, эстафеты и т.п.)
-Сопровождение детей до и во время спортивных мероприятий. Разъяснение техники безопасности.
-Контроль за соблюдением распорядка дня и правил нахождения на территории лагеря
-Постоянная воспитательная работа
- Разработка проведение спортивных мероприятий (зарядки, походы, упражнения, кроссы…)
-Работа с партнерами и организаторами выездных спортивных мероприятий.
-оклад, раз в месяц (возможны премии и бонусы)
- Бесплатное проживание в городе Шпиндлерув -Млын на период работы в комфортном отеле со всеми удобствами
-3-х разовое питание
-транспорт
Карьерный рост:
Возможен прием сотрудников в штат компании на постоянную работу в офисе, в сфере детского туризма.
Maxim
info@fenixcamp.com
+420777146624