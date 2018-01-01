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Tiptop Studio
Praha 1
Работа для девушек
Tiptop Studio
Praha 1

для работы на почтовом складе

Размещено Вчера 20:31
Тип занятости
Полный день
Профессия
Подработка
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 1
Заработная плата
800 EUR
Описание

Нужны мужчины для работы на почтовом складе Германии. Обязательное наличие паспорта Евросоюза, это в дальнейшем будет проверяться;также, без вредных привычек. График работы с понедельника по пятницу,с 14:00 до 20:00 . Чистая ставка -800 евро+жильё и привоз, отвоз. Можно брать дополнительные 2 часа / 4 дня , с 5:00 утра до 7:00 утра это дополнительно оплачивается -450 евро в месяц. Работа не тяжёлая.Трудоустройство официальное, соцпакет, отпуск.

Если рассматриваете наше предложение тогда пишите на почту: davydenko.mila@gmail.com или ватцап/вайбер: +380961499806

Контакты:

Давыденко Мила

davydenko.mila@gmail.com

+380961499806



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