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Работа в детском доме,возле Остравы
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Работа в детском доме,возле Остравы,зарплата 25000-30000 корун

Размещено Вчера 21:08
Тип занятости
Полный день
Профессия
Домработник(ца), Няня, Сиделка
Регион
Olomoucký kraj
Город
Olomouc
Заработная плата
25 000 CZK
Компания
Tana Kiralova
Описание

В семейный детский небольшой дом требуются женщины. Зарплата 100 -110 корун,жилье бесплатно,возможность 3-х разового питания – 35 крон на день Работа заключается в уборке помещений,уход за детками и забота о них (купать,гулять,переодевать). Некоторые дети с задержкой психического развития,аутисты,на инвалидных колясках...Работа только для тех,кто не боится такой работы (готовность как психологичеки, так и физически). Долгосрочная работа. Смены 10 – 12 часов,250-300 часов в месяц..Вакансия подходит для граждан ЕС,трывалый,переходный побыт (огромная просьба не беспокоить визовые, биометрика,рабочие карты и т.п.) Звонить в рабочие часы и дни. Стабильная и долгосрочная работа
Workprace@centrum.cz
Tel./viber+ 420 773 288 999

Контакты:

Tana Kiralova

Workprace@centrum.cz

+ 420 773 288 999



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