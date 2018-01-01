Специалист по работе с недвижимостью

Торговый представитель, Менеджер по продажам, Менеджер по работе с клиентами

Описание

Приглашаем к сотрудничеству специалистов с опытом работы в сфере недвижимости, а также тех, кто хочет освоить перспективную профессию РИЭЛТОРА

Должностные обязанности агента по недвижимости:

купля-продажа или сдача в аренду недвижимости;

прием звонков и консультирование клиентов;

показ объектов (помещений, зданий, офисов и т.д.);

заключение договоров;

поиск клиентов и увеличение клиентской базы