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Специалист по работе с недвижимостью

Размещено Вчера 16:35
Тип занятости
Полный день
Профессия
Торговый представитель, Менеджер по продажам, Менеджер по работе с клиентами
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 1
Заработная плата
не указана
Компания
FM10 Company
Описание

Приглашаем к сотрудничеству специалистов с опытом работы в сфере недвижимости, а также тех, кто хочет освоить перспективную профессию РИЭЛТОРА

Должностные обязанности агента по недвижимости:

купля-продажа или сдача в аренду недвижимости;
прием звонков и консультирование клиентов;
показ объектов (помещений, зданий, офисов и т.д.);
заключение договоров;
поиск клиентов и увеличение клиентской базы

Требования

Языки - чешский и русский
Образование среднее или высшее
Знание ПК

Условия

Работа в стабильной компании с отличной репутацией.
Современный комфортабельный офис в центре
Эффективная рекламная поддержка и информационное обеспечение
Юридическое сопровождение
Профессиональное корпоративное обучение
Стажировка под руководством опытного наставника
Карьерный и финансовый рост

Дополнительная информация

Отправляйте свое резюме на info@zontcentrum.cz

Контакты:

Арина

info@zontcentrum.cz

+420606042042



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