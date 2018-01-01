Региональный торговый представитель. Менеджер по продажам. Менеджер по работе с клиентами.

Описание

Требуется региональный торговый представитель в крупную торговую компанию для работы с корпоративными клиентами ресторанного сектора. Мужчина или женщина со знанием чешского и русского языков. Обязательно с опытом работы в продажах, умением грамотно говорить и продавать, ответственный подход к работе и предоставлению отчетности. В зависимости от результатов работы торгового представителя, территория охвата может увеличиться на Чешскую Республику.