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Региональный торговый представитель. Менеджер по продажам. Менеджер по работе с клиентами.

Размещено Вчера 12:09
Тип занятости
Полный день
Профессия
Торговый представитель, Менеджер по продажам, Менеджер по работе с клиентами
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 1
Заработная плата
1 000 EUR
Описание

Требуется региональный торговый представитель в крупную торговую компанию для работы с корпоративными клиентами ресторанного сектора. Мужчина или женщина со знанием чешского и русского языков. Обязательно с опытом работы в продажах, умением грамотно говорить и продавать, ответственный подход к работе и предоставлению отчетности. В зависимости от результатов работы торгового представителя, территория охвата может увеличиться на Чешскую Республику.

Требования

Развитие продаж на закрепленной территории в сегменте HORECA. Формирование заказов. Расширение ассортимента продукции компании в торговых точках клиентов. Систематическое и своевременное ведение документации. Развитие и поддержание клиентской базы. Контроль дебиторской задолженности клиентов.

Контакты:

Алексиков Илья Сергеевич

vaporstreet.rus@gmail.com



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