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Vinotéka André/Винотека "Андре"
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продавец-консультант на бригаду в Винотеку (метро Hůrka).

Размещено 22 июня 15:14
Тип занятости
Полный день
Профессия
Продавец-консультант
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 5
Заработная плата
100 CZK
Описание

Требования:
- отличное знание чешского языка
- легальное пребывание в Чехии
- коммуникабельность, ответственность
- опыт работы c алкогольной продукцией приветствуется
- наличие мед. книжки (potravinářský průkaz)
Условия работы:
Занятость 2 дня в неделю (суббота - воскресенье 11:00-21:00) возможно совмещение с основной работой или учебой.
Зар. Плата: 100 Kč./час. + 3 % от продаж.
Резюме просьба присылать на электронный адрес: info@vinotekaandre.cz
тел. + 420-773256011

Требования

- отличное знание чешского языка
- легальное пребывание в Чехии
- коммуникабельность, ответственность
- опыт работы c алкогольной продукцией приветствуется
- наличие мед. книжки (potravinářský průkaz)
Условия работы:
Занятость 2 дня в неделю (суббота - воскресенье 11:00-21:00) возможно совмещение с основной работой или учебой.
Зар. Плата: 100 Kč./час. + 3 % от продаж.
Резюме просьба присылать на электронный адрес: info@vinotekaandre.cz
тел. + 420-773256011

Условия

Занятость 2 дня в неделю (суббота - воскресенье 11:00-21:00) возможно совмещение с основной работой или учебой.
Зар. Плата: 100 Kč./час. + 3 % от продаж.

Контакты:

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info@vinotekaandre.cz

+420-773562011



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