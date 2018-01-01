продавец-консультант на бригаду в Винотеку (метро Hůrka).

Тип занятости Полный день Профессия Продавец-консультант Регион Hlavní město Praha Город Praha 5 Заработная плата 100 CZK

Описание Требования:

- отличное знание чешского языка

- легальное пребывание в Чехии

- коммуникабельность, ответственность

- опыт работы c алкогольной продукцией приветствуется

- наличие мед. книжки (potravinářský průkaz)

Условия работы:

Занятость 2 дня в неделю (суббота - воскресенье 11:00-21:00) возможно совмещение с основной работой или учебой.

Зар. Плата: 100 Kč./час. + 3 % от продаж.

Резюме просьба присылать на электронный адрес: info@vinotekaandre.cz

тел. + 420-773256011

Требования - отличное знание чешского языка

- легальное пребывание в Чехии

- коммуникабельность, ответственность

- опыт работы c алкогольной продукцией приветствуется

- наличие мед. книжки (potravinářský průkaz)

Условия работы:

Занятость 2 дня в неделю (суббота - воскресенье 11:00-21:00) возможно совмещение с основной работой или учебой.

Зар. Плата: 100 Kč./час. + 3 % от продаж.

Резюме просьба присылать на электронный адрес: info@vinotekaandre.cz

тел. + 420-773256011