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Продавец в продуктовый магазин Most, Чехия
Health Galaxy
Most
Знание английского и чешского языков
Praha 1

Продавец в продуктовый магазин Most, Чехия

Размещено 25 июня 17:16
Тип занятости
Полный день
Профессия
Продавец-кассир, Продавец
Регион
Ústecký kraj
Город
Most
Заработная плата
100 CZK
Компания
Health Galaxy
Описание

Продавец в продуктовый магазин Most, Чехия
З-та – 100 крон на час
В продуктовый магазин требуется продавец-кассир. Обязанности:прием товара,раскладка товара ,работа с кассой. Требования к кандидатам: Опыт работы в продуктовой рознице, ответственность, внимательность, доброжелательность
График работы с 8.00 до18.00 Знание чешского на разговорном уровне.Вакансия подходит только для граждан ЕС,трывалый,переходный побыт (вызовые,рабочие карты,польские,биометрика не беспокоить). Компания Health Galaxy
Workprace@centrum.cz, Бесплатная вакансия!
Tel./viber+ 420 773 288 999

Контакты:

Tanya Kiralova

Workprace@centrum.cz



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