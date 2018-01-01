Описание

Продавец в продуктовый магазин Most, Чехия

З-та – 100 крон на час

В продуктовый магазин требуется продавец-кассир. Обязанности:прием товара,раскладка товара ,работа с кассой. Требования к кандидатам: Опыт работы в продуктовой рознице, ответственность, внимательность, доброжелательность

График работы с 8.00 до18.00 Знание чешского на разговорном уровне.Вакансия подходит только для граждан ЕС,трывалый,переходный побыт (вызовые,рабочие карты,польские,биометрика не беспокоить). Компания Health Galaxy

Workprace@centrum.cz, Бесплатная вакансия!

Tel./viber+ 420 773 288 999