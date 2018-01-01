Торговый представитель, маркетолог

В связи с устойчивым ростом Чайная компания White Peony ищет активных целеустремленных ответственных сотрудников в свою команду.
Открыты вакансии торговых представителей и маркетолога.
отличный чешский язык, умение строить диалог, навыки презентации, высокая степень мотивации.
Компания предлагает достойную оплату труда, дружный молодой коллектив, офис в Карлине.
Есть возможность частично выполнять работу из дома.
Просим высылать резюме с фото на почту: alena@whitepeony.eu
White Peony
alena@whitepeony.eu