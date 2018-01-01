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Praha 1
Торговый представитель
Praha 1

Торговый представитель, маркетолог

Размещено 27 июня 11:10
Тип занятости
Полный день
Профессия
Торговый представитель
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 5
Заработная плата
не указана
Описание

В связи с устойчивым ростом Чайная компания White Peony ищет активных целеустремленных ответственных сотрудников в свою команду.
Открыты вакансии торговых представителей и маркетолога.

Требования

отличный чешский язык, умение строить диалог, навыки презентации, высокая степень мотивации.

Условия

Компания предлагает достойную оплату труда, дружный молодой коллектив, офис в Карлине.
Есть возможность частично выполнять работу из дома.

Дополнительная информация

Просим высылать резюме с фото на почту: alena@whitepeony.eu

Контакты:

White Peony

alena@whitepeony.eu



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